До и после: Мария Погребняк показала, как выглядит без макияжа

Многочисленные подписчики жены футболиста Павла Погребняка привыкли видеть ее «при параде». Кажется, что даже на отдыхе красавицу сопровождает визажист. Сегодня звезда Instagram опубликовала фото без макияжа.

«Ну что ж ты страшная такая? Ты такая страшная! Ты ненакрашенная страшная И накрашенная», — подписала она снимок, пояснив: «Песня #дляхейтеров #самоирония».