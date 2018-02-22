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До и после: Мария Погребняк показала, как выглядит без макияжа

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Фото из Instagram Марии Погребняк
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Известная красавица Мария Погребняк не стесняется показывать свои фото без косметики.

Многочисленные подписчики жены футболиста Павла Погребняка привыкли видеть ее «при параде». Кажется, что даже на отдыхе красавицу сопровождает визажист. Сегодня звезда Instagram опубликовала фото без макияжа.

«Ну что ж ты страшная такая? Ты такая страшная! Ты ненакрашенная страшная И накрашенная», — подписала она снимок, пояснив: «Песня #дляхейтеров #самоирония».

А так Мария выглядит после работы со стилистом и визажистом:

В своем блоге Мария не раз подчеркивала, что она близка к народу и даже не стесняется спускаться в метро. Она также рада делиться с подписчиками секретами своей красоты.

Топ-10 Марии выглядит так:

  1. Пилинг с нераздражающими кислотами глубокого очищения;
  2. Глубоко очищающая маска с азелаиновой кислотой для всех типов кожи;
  3. Маска для восстанавления защитно-барьерных свойств кожи;
  4. Тоник, устраняющий покраснения и воспаления кожи, для борьбы с угревой сыпью;
  5. Увлажняющий тоник;
  6. Крем с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой;
  7. Ночной антивозрастной крем стимулирующий процессы естественной регенерации клеток;
  8. Средства против пигментации;
  9. Аппаратное увлажнение 1 раз в неделю;
  10. Курсы биоревитализации.

Фото: instagram

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