29-летняя супруга футболиста Павла Погребняка удивила посетителей московской подземки.

«Я очень часто езжу на метро, очень удобно,быстро,без пробок. Я благодарна своим родителям, что они мне дали правильное воспитание. Мне чуждо высокомерие, пренебрежение, хамство, зависимость от вещей, еды и т.д. Я свободный человек, хотя.... зависимость одна есть- телефон», — написала она под фото.

Подписчики Марии не поняли ее. «В таком наряде и в метро ))))) , не совместимо , лучше остановку пешком пойти», «Я никогда не войду в метро в таком одеянии, так как знаю, что там сидят люди з множеством проблем и так далее) В мире всегда били, есть и будут богатые и бедные, просто нужно одному классу научиться уважать другой!!! И тогда эти богатые поймут, что крайне не разумно входить в метро и позировать говоря : "Смотрите, я такая простая, как и вы, стою в шубе, украшения, платье...и еду на очередную премию!!!" ПОКАЗУХА!!!!», «Просто над это не надо делать акцент, проехалась и хорошо!!!», — осудили они.

Впрочем, довольно многие встали на защиту любимицы: все они помнят семейные видеоролики Марии, на которых она предстает заботливой мамой, не щадящей своей рукотворной красоты ради счастья сыновей.