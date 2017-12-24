«Ужасно худая»: подписчики раскритиковали пляжное фото Марии Погребняк
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Супруга футболиста Павла Погребняка и многодетная мама наслаждается отдыхом на Мальдивах и демонстрирует фигуру в открытых купальниках.
Многие знаменитости признаются в своей любви к Новому году, однако предпочитают отмечать его в теплых странах. 29-летняя Мария Погребняк не исключение. Некоторое время назад дизайнер и модель улетела на Мальдивы вместе с семьей — мужем Павлом Погребняком и сыновьями. С этих пор Instagram-блог многодетной мамы еженевно пополняется яркими кадрами с райских островов.
На жарких снимках Мария позирует в разноцветных купальниках, выгодно подчеркивающих ее стройную фигуру. Правда, некоторые пользователи Сети уверены, что стройность Погребняк стала больше похожа на болезненную худобу.
«Ужасно худая это очень не красиво...», «Ну как может нравится такая худоба, ведь на много красивее смотрится когда более подкачанные и выделяющиеся формы», «Лучше кушайте, такая худенькая!» — пишут подписчики. Тем не менее большинство фолловеров восхищается фигурой многодетной мамы.
Несмотря на то, что по снимкам Погребняк часто кажется, что она отдыхает одна, без детей, backstage-видео наглядно демонстрирует процесс съемки горячих кадров.
Напомним, одна из предыдущих фотографий Марии также вызвала много вопросов у подписчиков. На снимке модель в купальнике, который пользователи Сети посчитали чересчур откровенным и эротическим, позирует вместе с детьми.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram