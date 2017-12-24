Супруга футболиста Павла Погребняка и многодетная мама наслаждается отдыхом на Мальдивах и демонстрирует фигуру в открытых купальниках.

Многие знаменитости признаются в своей любви к Новому году, однако предпочитают отмечать его в теплых странах. 29-летняя Мария Погребняк не исключение. Некоторое время назад дизайнер и модель улетела на Мальдивы вместе с семьей — мужем Павлом Погребняком и сыновьями. С этих пор Instagram-блог многодетной мамы еженевно пополняется яркими кадрами с райских островов.

На жарких снимках Мария позирует в разноцветных купальниках, выгодно подчеркивающих ее стройную фигуру. Правда, некоторые пользователи Сети уверены, что стройность Погребняк стала больше похожа на болезненную худобу.