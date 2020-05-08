Девушка поделилась пошаговым руководством, как не мыть волосы 7 дней и сохранить их чистыми

Затем Анна рассказала, в какой последовательности нужно проводить процедуру: сначала нужно намочить волосы обычной водой, затем ополоснуть их уксусно-содовым раствором, снова промыть водой, дважды намылить волосы шампунем, смыть его и завернуть в полотенце. Дальше можно воспользоваться средствами для стайлинга, уложить волосы так, как хочется – и забыть об этой процедуре еще на неделю. При желании перед укладкой можно нанести питательное масло или какой-нибудь несмываемый лечебный бальзам на концы волос, чтобы избежать их пересыхания.

Видеоролик девушки быстро стал невероятно популярным, женщины в комментариях похвалили ее за то, что она делится такими полезными советами: «Этот бьютихак изменил мою жизнь и уходовую рутину к лучшему. Я мою голову каждые 5 дней, и это очень круто!», – написала одна. Другая добавила: «Собираюсь попробовать этот метод», третья добавила: «Удивительно! Я парикмахер, и у нас с тобой буквально одна и та же рутина. И даже продукты почти все идентичны».

Фото: freepik

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