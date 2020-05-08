Девушка поделилась пошаговым руководством, как не мыть волосы 7 дней и сохранить их чистыми
Весь мир сейчас находится на карантине, количество выходов из дома строго регламентировано, потому вопрос покупки средств для мытья волос периодически стоит остро. Именно по этой причине люди вспоминают о бьютихаках, которые помогут сэкономить косметику на карантине, или запускают разнообразные бьюти-челленджи, в которых демонстрируют, как не моют голову в течение месяца.
Вот и пользовательница соцсети TikTok под ником @Annatocks, как отметил британский портал The Sun, поделилась видео, в котором продемонстрировала идеальные кудри и заявила, что не мыла их в течение недели, а затем рассказала, как ей удалось сохранить первозданную свежесть прически. Она объяснила, что секрет поддержания волос чистыми на протяжении 7 дней заключается в тщательном расчесывании шевелюры с акцентом на скальп, чтобы «счесать» с него всю грязь, сухой шампунь и омертвевшие клетки. Затем следует приготовить специальный очищающий ополаскиватель, для которого нужны чашка теплой воды, 1 ч. л. пищевой соды и 1 ч. л. яблочного уксуса. Соду надо добавить в воду и туда же влить уксус, чтобы «загасить» ее.
Затем Анна рассказала, в какой последовательности нужно проводить процедуру: сначала нужно намочить волосы обычной водой, затем ополоснуть их уксусно-содовым раствором, снова промыть водой, дважды намылить волосы шампунем, смыть его и завернуть в полотенце. Дальше можно воспользоваться средствами для стайлинга, уложить волосы так, как хочется – и забыть об этой процедуре еще на неделю. При желании перед укладкой можно нанести питательное масло или какой-нибудь несмываемый лечебный бальзам на концы волос, чтобы избежать их пересыхания.
Видеоролик девушки быстро стал невероятно популярным, женщины в комментариях похвалили ее за то, что она делится такими полезными советами: «Этот бьютихак изменил мою жизнь и уходовую рутину к лучшему. Я мою голову каждые 5 дней, и это очень круто!», – написала одна. Другая добавила: «Собираюсь попробовать этот метод», третья добавила: «Удивительно! Я парикмахер, и у нас с тобой буквально одна и та же рутина. И даже продукты почти все идентичны».
Фото: freepik
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