Добавить немного воды в жидкое мыло и другие советы, как продлить срок службы косметики

Поскольку в обозримом будущем салоны красоты будут закрыты, старые-добрые лаки для ногтей вновь становятся популярными. Если вы хотите сделать маникюр и педикюр в домашних условиях и обнаружите, что залежи лаков, пылившихся на полках, загустели, добавьте в них несколько капель жидкости для снятия лака с ацетоном и хорошо взболтайте. Продлить жизнь можно и духам. Для этого достаточно хранить их в сухом темном месте, а не на полке в ванной или на туалетном столике. Солнечный свет, влажность и сырость негативно сказываются на парфюмерной композиции. А чтобы уменьшить расход аромата, нужно нанести немного вазелина на то место, где вы обычно распыляете духи. Правильное хранение поможет продлить срок службы и кремам для лица и тела. Оставляйте их в темных сухих местах или в холодильнике – то есть подальше от влаги и солнечных лучей. Так они не загустеют, не высохнут, и их формула не испортится.

Если у вас закончилась губная помада, а вам предстоит вечеринка в Zoom, возьмите спичку или кисть для губ и поковыряйте в основании тюбика – поверьте, там еще кое-что осталось. Также можно остатки помады смешать с блеском для губ, так вам того, что есть на донышке, хватит на несколько раз. Чтобы продлить срок службы зубной пасты, просто выдавливайте ее не из центра тюбика, а снизу, постепенно скатывая пустое пространство в трубочку. А пластиковую тубу пасты, как и в случае с кремом для лица, можно разрезать вдоль, когда вам покажется, что в ней больше ничего не осталось – вы удивитесь, обнаружив, что вам хватит пасты еще на несколько чисток зубов.

Фото: pixabay, depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!