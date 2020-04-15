Добавить немного воды в жидкое мыло и другие советы, как продлить срок службы косметики
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, вне зависимости от того, хотите ли вы сэкономить деньги или просто не желаете лишний раз выходить из дома, эти советы могут оказаться полезными. Так, увеличить срок службы жидкого мыла можно, просто добавив немного воды в бутылку с дозатором. А если вы пользуетесь кусковым, старайтесь, чтобы в мыльнице не оставалась вода – так мыло не будет раскисать.
Как правило, шампунь и кондиционер мы не используем до конца, часть средств остается на дне и стенках. Чтобы израсходовать все до последней капли, храните бутылки с ними перевернутыми. А если понимаете, что для мытья головы оставшегося количества не хватит, как и в случае с мылом, просто добавьте немного воды и встряхните, чтобы перемешать. Кстати, кондиционер или маску для волос можно сделать и из продуктов, хранящихся на кухонных полках. Это могут быть мед, яйца, бананы, лимонный сок, кокосовое, оливковое или рапсовое масло – они могут сотворить чудеса с вашими волосами.
Поскольку в обозримом будущем салоны красоты будут закрыты, старые-добрые лаки для ногтей вновь становятся популярными. Если вы хотите сделать маникюр и педикюр в домашних условиях и обнаружите, что залежи лаков, пылившихся на полках, загустели, добавьте в них несколько капель жидкости для снятия лака с ацетоном и хорошо взболтайте. Продлить жизнь можно и духам. Для этого достаточно хранить их в сухом темном месте, а не на полке в ванной или на туалетном столике. Солнечный свет, влажность и сырость негативно сказываются на парфюмерной композиции. А чтобы уменьшить расход аромата, нужно нанести немного вазелина на то место, где вы обычно распыляете духи. Правильное хранение поможет продлить срок службы и кремам для лица и тела. Оставляйте их в темных сухих местах или в холодильнике – то есть подальше от влаги и солнечных лучей. Так они не загустеют, не высохнут, и их формула не испортится.
Если у вас закончилась губная помада, а вам предстоит вечеринка в Zoom, возьмите спичку или кисть для губ и поковыряйте в основании тюбика – поверьте, там еще кое-что осталось. Также можно остатки помады смешать с блеском для губ, так вам того, что есть на донышке, хватит на несколько раз. Чтобы продлить срок службы зубной пасты, просто выдавливайте ее не из центра тюбика, а снизу, постепенно скатывая пустое пространство в трубочку. А пластиковую тубу пасты, как и в случае с кремом для лица, можно разрезать вдоль, когда вам покажется, что в ней больше ничего не осталось – вы удивитесь, обнаружив, что вам хватит пасты еще на несколько чисток зубов.
Фото: pixabay, depositphotos
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