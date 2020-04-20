Люди на карантине перестали мыть голову –– и теперь хвастаются своими «успехами» в Сети

Поклонники данного движения утверждают, что волосы способны самоочищаться без дополнительных средств. Нужно только «выдрессировать» свои локоны, то есть переждать тот момент, пока у них происходит привыкание к отсутствию шампуня и кондиционера. Все, присоединившиеся к челленджу, активно делятся своим прогрессом и описывают свои достижения. Одна женщина осталась сильно довольна тем, что не моет голову уже две недели и заявляет, что они «совсем не жирные» и что ей наконец «удалось изменить правила игры». Другая вторит ей: «Обычно я мыла голову раз в два дня, и корни быстро становились жирными. Сейчас же пошел 10-й день отказа от шампуня. Сначала волосы были жирными, но постепенно это проходит». Третья добавила: «Вау! Правила игры меняются. Я уже 7 дней без мытья головы, никуда не ходила больше 3 дней и чувствую, что мои волосы выглядят совершенно нормально».

Поклонница данной теории заявила, что переходный период, пока волосы адаптируются, составляет около месяца. Если выдержать этот период, больше не будет необходимости пользоваться шампунем, так как локоны будут очищаться сами. О кондиционере тоже можно будет забыть – будет достаточно своих собственных питательных веществ, которые вырабатывает организм.

Фото: Instagram

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