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Робби, Аксенова, Терон и другие звезды с самыми красивыми естественными носами

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марго Робби

Фото: Global Look Press / face to face

Некоторые двушки считают неидеальные носы изюминкой своей внешности, а другие обращаются к пластическим хирургам и делают ринопластику. Эти звезды могут похвастаться тем, что у них от природы аккуратные и красивые носы, к которым не прикасался скальпель хирурга.

Одна из самых красивых и успешных актрис Голливуда Марго Робби может похвастаться не только точеной фигурой, ослепительной улыбкой, харизмой, талантом, но и утонченными, женственными и привлекательными чертами лица. А вот эффектная девушка Любовь Аксенова является одной из самых красивых актрис российского кино.

Фото: Starface

Шарлиз Терон выглядит всегда очень милой, женственной и ранимой — даже когда повляется в дерзких образах на красных дорожках или играет отрицательных персонажей в кино.

Фото: DPA

46-летняя голливудская красотка Кейт Бекинсейл выглядит гораздо моложе своего возраста в том числе благодаря тонким чертам лица и аккуратному носу.

Фото: DPA

Светлана Ходченкова — наш достойный ответ Голливуду. Актриса поддерживает себя в форме, всегда выглядит на все сто и выступает против пластики.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Снигирь, снявшаяся недавно в популярном сериале «Молодой Папа» легендарного легендарного режиссера Паоло Соррентино, тоже выступает за естественную красоту.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Официальная девушка Деонардо Ди Каприо, модель Камила Морроне может похвастаться тонкими, нежными, немного детскими чертами лица и роскошной женственной фигурой. Уверяет, что ринопластику не делала.

Фото: Global Look Press / Jack Abuin

Тина Кунаки, популярность которой растет день ото дня, своей эффектной внешностью обязана маме-итальянке и отцу-французу марокканского происхождения.

Фото: DPA

Больше звезд с самыми красивыми естественными носами — в нашей фотогалерее.

Фото: Global Look press, East News, Getty Images, Instagram, DPA, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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