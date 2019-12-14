Робби, Аксенова, Терон и другие звезды с самыми красивыми естественными носами
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Фото: Global Look Press / face to face
Одна из самых красивых и успешных актрис Голливуда Марго Робби может похвастаться не только точеной фигурой, ослепительной улыбкой, харизмой, талантом, но и утонченными, женственными и привлекательными чертами лица. А вот эффектная девушка Любовь Аксенова является одной из самых красивых актрис российского кино.
Фото: Starface
Шарлиз Терон выглядит всегда очень милой, женственной и ранимой — даже когда повляется в дерзких образах на красных дорожках или играет отрицательных персонажей в кино.
Фото: DPA
46-летняя голливудская красотка Кейт Бекинсейл выглядит гораздо моложе своего возраста в том числе благодаря тонким чертам лица и аккуратному носу.
Фото: DPA
Светлана Ходченкова — наш достойный ответ Голливуду. Актриса поддерживает себя в форме, всегда выглядит на все сто и выступает против пластики.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Снигирь, снявшаяся недавно в популярном сериале «Молодой Папа» легендарного легендарного режиссера Паоло Соррентино, тоже выступает за естественную красоту.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Официальная девушка Деонардо Ди Каприо, модель Камила Морроне может похвастаться тонкими, нежными, немного детскими чертами лица и роскошной женственной фигурой. Уверяет, что ринопластику не делала.
Фото: Global Look Press / Jack Abuin
Тина Кунаки, популярность которой растет день ото дня, своей эффектной внешностью обязана маме-итальянке и отцу-французу марокканского происхождения.
Фото: DPA
Больше звезд с самыми красивыми естественными носами — в нашей фотогалерее.
Фото: Global Look press, East News, Getty Images, Instagram, DPA, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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