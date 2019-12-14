Робби, Аксенова, Терон и другие звезды с самыми красивыми естественными носами

Некоторые двушки считают неидеальные носы изюминкой своей внешности, а другие обращаются к пластическим хирургам и делают ринопластику. Эти звезды могут похвастаться тем, что у них от природы аккуратные и красивые носы, к которым не прикасался скальпель хирурга.