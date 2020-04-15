Косухи, мини, ботфорты, блестки и наряды из кожи: самые дерзкие образы и выходы в свет Аллы Пугачевой

Самой, пожалуй, известной и любимой миллионами поклонников певице российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой 15 апреля исполнился 71 год. Поздравляем ее с днем рождения и предлагаем вспомнить самые дерзкие образы и выходы в свет артистки, которая и на восьмом десятке позволяет себе довольно смелые наряды.