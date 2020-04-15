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Косухи, мини, ботфорты, блестки и наряды из кожи: самые дерзкие образы и выходы в свет Аллы Пугачевой

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Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Самой, пожалуй, известной и любимой миллионами поклонников певице российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой 15 апреля исполнился 71 год. Поздравляем ее с днем рождения и предлагаем вспомнить самые дерзкие образы и выходы в свет артистки, которая и на восьмом десятке позволяет себе довольно смелые наряды.

В частности, Алла Борисовна известна своей любовью к мини, в которых демонстрирует стройные ноги.

Фото: Starface

Также певица вот уже на протяжении многих лет часто выходит в свет в дерзких ботфортах — кожаных или лакированных.

Фото: Instagram

В последнее время Алла Борисовна стала одеваться в более молодежном стиле и вышла из образа Примадонны российской эстрады. Помогают ей в этом бомберы, косухи. бейсболки, интересная и эффектна обувь.

Фото: Instagram

К примеру, в таком стильном спортивном плаще лимонного оттенка, спортивных брюках с салатовыми полосками и бейсболке она выглядела свежо, непринужденно и...моложе своих лет.

Фото: Instagram

Кожаные вещи — еще один фаворит в гардеробе Пугачевой, которая предпочитает обыгрывать их в рокерском стиле.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Также артистка любит стразы и блестки, ведь настоящая звезда должна сиять!

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше самых дерзких, эффектных и запомнившихся образов и выходов в свет Аллы Пугачевой смотрите в нашей фотогалерее, посвященной не идеальному, но, безусловно, яркому стилю певицы.

Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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