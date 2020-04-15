Косухи, мини, ботфорты, блестки и наряды из кожи: самые дерзкие образы и выходы в свет Аллы Пугачевой
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Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
В частности, Алла Борисовна известна своей любовью к мини, в которых демонстрирует стройные ноги.
Фото: Starface
Также певица вот уже на протяжении многих лет часто выходит в свет в дерзких ботфортах — кожаных или лакированных.
Фото: Instagram
В последнее время Алла Борисовна стала одеваться в более молодежном стиле и вышла из образа Примадонны российской эстрады. Помогают ей в этом бомберы, косухи. бейсболки, интересная и эффектна обувь.
Фото: Instagram
К примеру, в таком стильном спортивном плаще лимонного оттенка, спортивных брюках с салатовыми полосками и бейсболке она выглядела свежо, непринужденно и...моложе своих лет.
Фото: Instagram
Кожаные вещи — еще один фаворит в гардеробе Пугачевой, которая предпочитает обыгрывать их в рокерском стиле.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также артистка любит стразы и блестки, ведь настоящая звезда должна сиять!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше самых дерзких, эффектных и запомнившихся образов и выходов в свет Аллы Пугачевой смотрите в нашей фотогалерее, посвященной не идеальному, но, безусловно, яркому стилю певицы.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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