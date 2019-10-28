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«Кармен»: чувственное фото Светланы Бондарчук взбудоражило ее поклонников

50-летняя Светлана Бондарчук светится от счастья.

Новая жизнь, которая началась у Светланы Бондарчук после развода, идет ей на пользу. Новые отношения, путешествия, рождение щенков у любимой собаки — все это отражается во взгляде звезды.

«А роза упала на лапу Азора..... », — написала она под чувственной фотографией в своем блоге.

«Красивая», «Чарующая загадка», «Где Азор? Где лапа? Здесь прекрасная женщина», «Кармен», — комментируют очарованные снимком поклонники.

Помимо искорок в глазах, оставаться молодой Светлане помогают достижения современной косметологии. Раз в неделю Бондарчук посещает спа-салон, где ей делают скульптурирующий массаж и массаж лица, время от времени ставят уколы ботокса. К пластическим операциям модель относится без негатива, но пока не прибегала к ним.

Фото и видео: instagram

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