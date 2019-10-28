«Кармен»: чувственное фото Светланы Бондарчук взбудоражило ее поклонников

Новая жизнь, которая началась у Светланы Бондарчук после развода, идет ей на пользу. Новые отношения, путешествия, рождение щенков у любимой собаки — все это отражается во взгляде звезды.

«А роза упала на лапу Азора..... », — написала она под чувственной фотографией в своем блоге.