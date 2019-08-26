«Совсем не изменилась»: в Сети обсуждают детское фото Светланы Бондарчук

«Друзья, скоро 1 сентября 💓💓💓 а значит, миллионы родителей побегут искать тот-самый-букет 💐 Знаете ли вы, что есть вариант куда интереснее и добрее? 😉 Выразить благодарность любимой учительнице можно не только покупкой 30 букетов от класса, а, например, приняв участие в акции @khabensky_fund «Уроки добра» ❤🙏🏻 Все очень просто: каждый ребенок приходит с одним цветком, сэкономленные деньги переводятся в фонд, а участники — школьники и учитель — получают красивые значки и благодарность от фонда. Вы можете собрать всего один букет, зато очень красивый и очень осмысленный, и помочь детям с опухолями мозга, которые пока не могут пойти в школу. Все подробности — в профиле и постах @khabensky_fund #фондхабенского #урокидобра», — написала она.
«Какая хорошенькая! Светитесь», «Красивая девочка, девушка, женщина!!!!!!!!!», «Какая симпотяжка совсем не изменилась», — делают комплименты подписчики.
«Ну совсем немного», — кокетничает экс-модель.
Отметились и хейтеры: «Серенькая мышка, где вы видите красоту?», «Странное фото, обычно потанцульки с задиранием подола».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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