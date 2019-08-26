«Совсем не изменилась»: в Сети обсуждают детское фото Светланы Бондарчук

«Друзья, скоро 1 сентября 💓💓💓 а значит, миллионы родителей побегут искать тот-самый-букет 💐 Знаете ли вы, что есть вариант куда интереснее и добрее? 😉 Выразить благодарность любимой учительнице можно не только покупкой 30 букетов от класса, а, например, приняв участие в акции @khabensky_fund «Уроки добра» ❤🙏🏻 Все очень просто: каждый ребенок приходит с одним цветком, сэкономленные деньги переводятся в фонд, а участники — школьники и учитель — получают красивые значки и благодарность от фонда. Вы можете собрать всего один букет, зато очень красивый и очень осмысленный, и помочь детям с опухолями мозга, которые пока не могут пойти в школу. Все подробности — в профиле и постах @khabensky_fund #фондхабенского #урокидобра», — написала она.