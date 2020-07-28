Черные волосы, фарфоровая кожа, нежно-розовые губы: Дарью Мороз снова сравнили с ее мамой

«Новая роль?», «Что-то новое затевается», «Снежная королева», «Хозяйка хрустальной горы», «На Мальвину похожа», «Ой, какая хрустальная», «Инопланетное фото получилось», «Прям школьница», «Как это? Дитя, чистое дитя», «На этом фото вы очень похожи на свою МАМУ!!! На Марину!!! Я ее так любила... актриса замечательная, красавица», «Очень красивая», «Лицо в рамке черного обрамлении волос вам идет», «На маму похожа», «Очень на маму похожа», «Глаза — океан! Утонуть можно», «Необыкновенно красива», — обсуждают поклонники.