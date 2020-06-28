Дарья Мороз показала архивное фото своих родителей: «Как же вы похожи на маму»

«Дашенька, очень похожи на маму! Очень! Она могла ещё много сыграть....но Вы продлили её путь! И, как мне кажется, даже превзошли! А любая мать мечтает о том, чтобы дети были лучше, успешнее, талантливее их самих! Поэтому думаю, что Марина Левтова, Ваша мама, очень счастлива, где бы она ни была! 🌺», «Очень нравилась Марина Левтова. Нетипичная. Красивая. Грустно, что не насладилась талантом и успехом своей Очень достойной дочери», «Всегда удивляюсь детям, которые похожи на оба родителя 😍У Вас красивая семья❤️», «Красивые, молодые, искренние!!! Ты так на маму похожа, талант не отдыхает!!!!», «Как они похожи! Как близнецы», «Какая красивая пара,шикарные,молодые!Даша,Вы очень похожи на мамочку», «До этого момента я была уверена,что вы копия вашей мамы,но похоже очень ошибалась) Папа у вас красивый!» — пишут фолловеры Мороз. А многие обратили внимание на то, что дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова Анна тоже очень похожа на свою бабушку.

Отметим, что сейчас 63-летний режиссер Юрий Мороз счастлив в браке с 43-летней актрисой Викторией Исаковой, которая родила ему дочь Варвару.