Дарья Мороз показала архивное фото своих родителей: «Как же вы похожи на маму»
Фото: Natalya Loginova/Globallookpress
36-летняя звезда театра и кино Дарья Мороз — дочь актера и режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой, в 2000 году трагически скончавшейся от травм, полученных при падении со снегохода. Поклонники уверены, что Дарья унаследовала талант и красоту от мамы, и под новым снимком в блоге актрисы обсуждают ее сходство с безвременно ушедшей из жизни Мариной. «#мамапапа ♥️ Фильм Динары Асановой #пацаны Посмотрите,если не видели. И другие картины Динары тоже. #мариналевтова #юриймороз @morozfilm #динараасанова», — подписала Дарья Мороз кадр из фильма с участием родителей (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены)_.
«Дашенька, очень похожи на маму! Очень! Она могла ещё много сыграть....но Вы продлили её путь! И, как мне кажется, даже превзошли! А любая мать мечтает о том, чтобы дети были лучше, успешнее, талантливее их самих! Поэтому думаю, что Марина Левтова, Ваша мама, очень счастлива, где бы она ни была! 🌺», «Очень нравилась Марина Левтова. Нетипичная. Красивая. Грустно, что не насладилась талантом и успехом своей Очень достойной дочери», «Всегда удивляюсь детям, которые похожи на оба родителя 😍У Вас красивая семья❤️», «Красивые, молодые, искренние!!! Ты так на маму похожа, талант не отдыхает!!!!», «Как они похожи! Как близнецы», «Какая красивая пара,шикарные,молодые!Даша,Вы очень похожи на мамочку», «До этого момента я была уверена,что вы копия вашей мамы,но похоже очень ошибалась) Папа у вас красивый!» — пишут фолловеры Мороз. А многие обратили внимание на то, что дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова Анна тоже очень похожа на свою бабушку.
Отметим, что сейчас 63-летний режиссер Юрий Мороз счастлив в браке с 43-летней актрисой Викторией Исаковой, которая родила ему дочь Варвару.
_Фото: Instagram/@d_moroz, Globallookpress_ _Видео: Instagram/@d_moroz_ **Подписывайтесь на страницы passion.ru в [ВКонтакте](https://vk.com/passionru), [Одноклассниках](https://ok.ru/group/54550166110227), [Facebook](https://www.facebook.com/passion.ru) и [Instagram](https://www.instagram.com/passionru/)!**