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«Чем полезнее пища, тем она дешевле»: Екатерина Андреева рассказала, что у нее в холодильнике

56-летняя Екатерина Андреева описала свой стандартный рацион.

Дорогостоящие косметические процедуры, частые путешествия, встречи с гуру китайской медицины — телеведущая Екатерина Андреева не отказывает себе в удовольствиях. Она не раз признавалась, что экономит... на еде.

«Чем полезнее пища, тем она дешевле. Например, гречка, яблоки, овсянка, йогурт, орехи, мед, яйца и два раза в неделю рыба по 200 граммов — это мой нормальный рацион. И не могу сказать, что я трачу на него много денег», — рассказала звезда Первого канала о продуктах, которые можно найти в ее холодильнике.

В коротком интервью для сайта Woman.ru звезда также призналась, что если бы она была вынуждена питаться только чем-то одним , она выбрала бы хороший цельнозерновой хлеб.

Впрочем, именно хлеб Екатерина исключает из рациона в первую очередь, когда хочет похудеть: «Отказываюсь от самого любимого — хлеба и макарон. Они мой фетиш. К счастью, сейчас их делают без глютена, хоть как-то выручает. Даже итальянцы научились печь хлеб из гречневой муки — это не совсем смерть талии, а такая полусмерть», — говорила она в интервью для журнала «СтарХит».

Также она рассказывала, что старается питаться по определенному графику: «Придерживаюсь хронопитания: с 6 до 8 утра могу позволить жирное — оливковое и сливочное масло, козий сыр, яйца, с полудня до 14 часов ем белок, гречку, иногда мясо индейки, с 16 до 17 часов — что-то сладкое, например, запеканку с медом, орешки, горький шоколад, фрукты. Предпочитаю обходиться без ужина».

Фото: instagram

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