Салат с козьим сыром и арбузом

Вам понадобится:

черника - 20 г салат пак чой -15 г арбуз без косточек - 200 г, гренки - 15 г, орех пекан - горсть, маракуйя- 1 шт козий сыр -60 г

Приготовление:

Это уникальный салат, на приготовление которого уйдет 10 мин. Для соуса маракуйя нам понадобится: маракуйя, горсть черники, арбуз без корок и семечек , козий сыр , гренки бородинского хлеба, немного орехов пекан, листья салата пак чой. Половину арбуза укладываем на тарелку, посыпаем гренками и орешками, укладываем оставшуюся часть арбуза, декорируем листьями салата, козьим сыром, черникой. Маракуйя разрезаем и мякотью поливаем салат.

Фото: архив ресторана