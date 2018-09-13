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Салат с козьим сыром и арбузом

Сезон арбузов и дынь. Наелись сил нет? Предлагаем использовать их вам, как ингредиенты к разным блюдом. Вот, например, салат с козьим сыром от Виктора Титова, шеф-повара ресторана «Фаренгейт».

Вам понадобится:

черника - 20 г салат пак чой -15 г арбуз без косточек - 200 г, гренки - 15 г, орех пекан - горсть, маракуйя- 1 шт козий сыр -60 г

Приготовление:

Это уникальный салат, на приготовление которого уйдет 10 мин. Для соуса маракуйя нам понадобится: маракуйя, горсть черники, арбуз без корок и семечек , козий сыр , гренки бородинского хлеба, немного орехов пекан, листья салата пак чой. Половину арбуза укладываем на тарелку, посыпаем гренками и орешками, укладываем оставшуюся часть арбуза, декорируем листьями салата, козьим сыром, черникой. Маракуйя разрезаем и мякотью поливаем салат.

Фото: архив ресторана

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