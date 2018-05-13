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56-летняя Екатерина Андреева экономит на продуктах ради молодости и красоты

Екатерина Андреева ответила на вопросы о диете и внешности.

Неувядающая красота звезды «Первого канала» Екатерины Андреевой восхищает и вдохновляет тысячи российских женщин. В недавнем интервью 56-летняя телеведущая рассказала, как ей удается оставаться в форме и на какие жертвы она готова пойти ради красоты.

«Когда я хочу похудеть, я отказываюсь от самого любимого — хлеба и макарон. Они мой фетиш. К счастью, сейчас их делают без глютена, хоть как-то выручает. Даже итальянцы научились печь хлеб из гречневой муки — это не совсем смерть талии, а такая полусмерть. Придерживаюсь хронопитания: с 6 до 8 утра могу позволить жирное — оливковое и сливочное масло, козий сыр, яйца, с полудня до 14 часов ем белок, гречку, иногда мясо индейки, с 16 до 17 часов — что-то сладкое, например, запеканку с медом, орешки, горький шоколад, фрукты. Предпочитаю обходиться без ужина», — поделилась она с редактором журнала «СтарХит».

Секрет молодости звезды — в специальной гимнастике, разгоняющей кровь: «Каждый день я обязательно делаю китайскую дыхательную гимнастику и "простукиваю" все тело специальными движениями, дабы в костном мозге правильно аккумулировалась энергия и шел процесс кроветворения».

Екатерина экономит на продуктах питания: «Уверена, что корзина потребления для тех, кто придерживается ЗОЖ, достаточно экономна. Полезные фрукты, овощи, каши — совсем недорогие, в отличие от вредных колбас, консервированной рыбы и того же алкоголя». А вот на хороших косметологов Андреева готова потратиться: «Это — инвестиции в себя. А вот на продуктах, считаю, можно и сэкономить».

А вы согласны?

Фото: globallookpress

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