Бывшая «пышка» из сериала «Сладкая жизнь» гордится стройными ногами и тонкой талией

Актриса с удовольствием делится с поклонниками своим опытом. В стремлении к фигуре мечты самое главное - найти свой вид физической актвности и сделать его привычкой, уверена она.

«В детстве часто слышала: "Он-Она просто ленивый!". Но лично я не очень верю в лень. Когда занятие не подходит, организм сопротивляется всеми силами. Например, иногда тренировки, бег, занятия английским проходят в начале через фазу небольшого сопротивления. А спустя 10 минут это проходит. То есть в любом деле важно преодолеть "тягучесть пространства". Так формируется сила и характер. Если на протяжении всего занятия сопротивление не проходит, то надо что-то менять. В общем, глаза боятся, а руки делают. Для меня важно договариваться со своим сознанием. И главное: сделать шаг, а дальше процесс идет сам, если он действительно по нраву моей душе и телу», - рассказала она.

Ранее Мария Шумакова уже занималась фигурой, с переменным успехом. Однако даже неидеальная по современным меркам фигура не мешала ей делать красивые селфи в зале.