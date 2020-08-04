Заметно постройневшая Мария Шумакова рассказала, как полюбила бег

Введенный из-за пандемии коронавируса карантин и его послабление благотворно отразились на фигуре Марии Шумаковой. «Когда в начале июня начались первые послабления в самоизоляции, я надела кроссовки, маску и побежала», — похвасталась звезда.

Для того, чтобы полюбить бег, Мария в первую очередь купила «правильные» кроссовки. «В неподходящей обуви, можно себе серьезно навредить. Кроссовки должны быть именно для бега, подходящие вам. В правильной обуви бегать можно по любой поверхности», — пояснила она.