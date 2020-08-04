Заметно постройневшая Мария Шумакова рассказала, как полюбила бег
Введенный из-за пандемии коронавируса карантин и его послабление благотворно отразились на фигуре Марии Шумаковой. «Когда в начале июня начались первые послабления в самоизоляции, я надела кроссовки, маску и побежала», — похвасталась звезда.
Для того, чтобы полюбить бег, Мария в первую очередь купила «правильные» кроссовки. «В неподходящей обуви, можно себе серьезно навредить. Кроссовки должны быть именно для бега, подходящие вам. В правильной обуви бегать можно по любой поверхности», — пояснила она.
«Пробежки лучше всего совершать под присмотром тренера, который научит вас правильной технике. Или же можно подружиться с опытным "бегуном". Или посмотреть правильную технику на YouTube. Не забудьте и про спортивные часы или пульсометр. Важно отслеживать свой пульс, засекать дистанции и считать калории. Я начинала бегать 5 км с переходом на шаг постепенно увеличивала дистанцию. Сейчас, в зависимости от дневной активности, бегаю 8-10 км, делаю это без музыки, не спеша. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Совершаю практику благодарности параллельно», — делится опытом Мария.
«Маша, выглядишь сногсшибательно», «Такая стройная и красивая», «Исхудала», «Красавица. Просто метаморфозы», «Сама стройность и здоровье», «Выглядите потрясающе», «Какая худышка», «Какая вы тонкая», «Маша, бег тебе к лицу, выглядишь шикарно», — обсуждают фигуру актрисы поклонники.
Фото и видео: Instagram/@shumakova_masha
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