Бьюти-битва: Екамасова vs Сутулова. Чей образ на фестивале «Короче» круче?

«Хвост – поистине классика, проверенная временем. Уже на античных фресках мы видим изображения женщин с этой прической. В 50-х годах ХХ века, благодаря кукле Барби, прическа стала очень популярна: и маленькие модницы, и взрослые леди стали подражать пластмассовой блондинке. Красавицы с хвостами стали появляться на киноэкранах, а окончательно в моду прическу ввела Бриджит Бардо, продемонстрировав насколько это сексуально. В новом тысячелетии было представлено множество вариаций хвоста: от туго собранного на макушке до максимально низкого. Вариации прически были многократно обыграны в кино, на телевидении, а перечислить все светские появления с гладким хвостом, кажется, вообще невозможно», – рассказала Надежда Бугреева.

Для создания прически Ольги Сутуловой был выбран гладкий низкий хвост. Прическу можно повторить и дома. Для этого вымойте голову шампунем Elements от Wella Professionals, который на 99% состоит из ингредиентов натурального происхождения. Нанесите на мокрые волосы спрей для объема Body Crafter EIMI с эластичной структурой. Высушите волосы при помощи фена ghd helios, обеспечивающего максимальный контроль над укладкой. На сухие волосы нанесите термозащитный спрей для защиты от воздействия горячих инструментов, вытяните пряди стайлером и зафиксируйте стянутый резинкой низкий хвост лаком.