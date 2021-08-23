Бьюти-битва: Екамасова vs Сутулова. Чей образ на фестивале «Короче» круче?Эксперты рассказали, как повторить прическу и макияж актрис самостоятельно.
Как повторить образ Дарьи Екамасовой
Владимир Калинчев
Национальный визажист Max Factor в России
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
«Дарья – обладательница необычной, даже в чем-то экзотической внешности. Мы решили при помощи мейка подчеркнуть разрез ее глаз и сделать макияж с эффектом «кошачий взгляд», – отметил Владимир Калинчев. Легкий летний макияж, который подойдет для красной ковровой дорожки, создать очень просто:
- Идеальный тон создайте с помощью многофункциональной тональной основы Facefinity All Day Flawless 3-in-1. Она сочетает в себе свойства трех продуктов: праймера, консилера и тональной основы. То, что нужно для стойкого макияжа.
- Пройдитесь слегка бронзером Facefinity Bronzer Powder и румянами коричневого оттенка для завершения скульптурирования.
- Создайте основу под макияж глаз с помощью теней Masterpiece Nude Palette, Cappuccino Nudes: более темные оттенки наносите на внешний уголок глаз, а внутренний подчеркните мерцающими полупрозрачными тенями. Внешний уголок вытяните в легкую стрелку с помощью карандаша коричневого оттенка.
- Завершите макияж глаз нанесением объемной туши False Lash Effect. Губы оставьте очень естественными, лишь слегка пройдитесь бальзамом розового оттенка.
Елена Павлова
Стилист Wella Professionals
Легкие а-ля голливудские волны станут отличным дополнением естественного макияжа Дарьи. Чтобы повторить укладку, нужно проделать несколько простых шагов. Нанесите на влажные волосы сахарный спрей для объема Sugar Lift EIMI от Wella Professionals, для сияния и восхитительно осязаемой структуры. Высушите при помощи расчески и фена ghd helios, создавая максимальный объем в прикорневой зоне. Прокрутите волосы шипцами крупного диаметра в технике серф. Разберите прическу, создавая объем от лица, и зафиксируйте небрежные локоны лаком.
Как повторить образ Ольги Сутуловой
Владимир Калинчев
Национальный визажист Max Factor в России
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
«Макияж актрисы продиктован настроениями 60-х: образ элегантной, хрупкой, но дерзкой Твигги. Изюминка мейка: на нижнем веке подводкой добавлены акценты в виде черных точек, что делает взгляд Ольги еще более распахнутым», – пояснил Владимир Калинчев.
- В макияже нужно использовать тональный крем со средней степенью покрытия, который создаст на коже тончайшую вуаль, выравнивая ее оттенок и текстуру.
- Важным акцентом в макияже стали глаза: здесь подчеркнута именно их форма – округлая, как в 60-е. Тени наносите чуть выше складки верхнего века, как бы визуально увеличивая глаз (подойдут Masterpiece Nude Palette, тон 06 Skylights). Еще одна деталь: объемные и при этом склеенные ресницы с эффектом «паучьих лапок»). Этот прием снова моден в сезоне осень-зима 2021/2022. Чтобы добиться подобного эффекта, активно нанесите тушь кончиком кисточки на прикорневую зону ресниц, как бы собирая и склеивая их в пучки.
- Губы оставьте нейтрально-матовыми, слегка розово-пастельными (подойдет матовая губная помада Lipfinity Velvet Matte, тон 35 Elegant Brown).
- Сделайте легкую коррекцию по скулам бронзером, нанесите нежные румяна – и образ завершен.
Надежда Бугреева
Стилист Wella Podium Team
«Хвост – поистине классика, проверенная временем. Уже на античных фресках мы видим изображения женщин с этой прической. В 50-х годах ХХ века, благодаря кукле Барби, прическа стала очень популярна: и маленькие модницы, и взрослые леди стали подражать пластмассовой блондинке. Красавицы с хвостами стали появляться на киноэкранах, а окончательно в моду прическу ввела Бриджит Бардо, продемонстрировав насколько это сексуально. В новом тысячелетии было представлено множество вариаций хвоста: от туго собранного на макушке до максимально низкого. Вариации прически были многократно обыграны в кино, на телевидении, а перечислить все светские появления с гладким хвостом, кажется, вообще невозможно», – рассказала Надежда Бугреева.
Для создания прически Ольги Сутуловой был выбран гладкий низкий хвост. Прическу можно повторить и дома. Для этого вымойте голову шампунем Elements от Wella Professionals, который на 99% состоит из ингредиентов натурального происхождения. Нанесите на мокрые волосы спрей для объема Body Crafter EIMI с эластичной структурой. Высушите волосы при помощи фена ghd helios, обеспечивающего максимальный контроль над укладкой. На сухие волосы нанесите термозащитный спрей для защиты от воздействия горячих инструментов, вытяните пряди стайлером и зафиксируйте стянутый резинкой низкий хвост лаком.
Фото: архив пресс-служб
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