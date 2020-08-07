Плавание, накладные ресницы и еще 12 бьюти-секретов модели-«тростинки» Твигги
Настоящее имя Твигги – Лесли Хорнби, однако ей оно всегда казалось слишком простецким, потому в начале карьеры по совету фотографа она сменила его на хлесткий псевдоним, как нельзя лучше отражавший все особенности ее внешности (он означает «тростинка»). И все было не зря. Ее большие, густо подведенные глаза с длинными ресницами, узнаваемая стрижка, изящная фигура с маленькой грудью и узкими бедрами навсегда изменили модный мир всего за каких-то 4 года. Сегодня Твигги уже 70 лет, но в это слабо верится, ведь выглядит она по-прежнему потрясающе. Каковы же ее бьюти-секреты?
Всегда оставаться индивидуальной
Индивидуальность – кумир, которому Твигги поклоняется на протяжении всей своей жизни. Она никогда не хотела быть ни на кого похожей – ее собственное «я» было всегда превыше всего. Именно по этой причине она всегда выделялась в ряду других коллег по цеху и стала настоящей бьюти-иконой. «Мода должна служить нам, а не мы ей, – говорит звезда. – Я не понимаю женщин, которые депрессируют по поводу своего возраста, и никак не могут его принять. Быть женщиной в возрасте – это не значит быть некрасивой! Возраст – не означает отказа от индивидуальности и моды, это не удобные шлепанцы и фланелевые трико!» И с ней сложно не согласиться!
Тщательно ухаживать за кожей
Твигги не раз заявляла, что не поддерживает современное увлечение пластической хирургией, так как оно убивает индивидуальность, да и к новомодным процедурам красоты она относится с осторожностью. Зато домашний уход для нее – это абсолютный must-have. Очищение, увлажнение, питание – неизменная часть ее бьюти-рутины, причем средства она использует исключительно дорогие и эффективные. Тщательному уходу подвергается не только лицо, но и область шеи и декольте. Кстати, кожу знаменитость никогда не трет мочалкой, чтобы избежать ее растяжения.
Фото: eastnews.ru
Не забывать о защите от солнца
Помимо тщательного ухода звезда никогда не забывает о фотостарении, которое провоцируют свободные радикалы, образующиеся из-за воздействия ультрафиолета, потому без нанесения солнцезащитного средства она никогда из дома не выходит.
Уметь пользоваться косметикой
По мнению Твигги, декоративная косметика – поистине гениальное изобретение человечества. Благодаря ей можно не только нарисовать себе новое лицо, но и всегда выглядеть обворожительно и безупречно в любой ситуации. Важно лишь овладеть искусством нанесения макияжа, что под силу любому человеку.
Не пренебрегать накладными ресницами
Огромные глаза стали визитной карточкой Твигги. Она была похожа на инопланетянку, случайно спустившуюся на Землю. Ее взгляд буквально гипнотизировал всех, кто попадал в радиус его действия. Чтобы добиться подобного эффекта, модель использовала накладные ресницы, которые закреплялись в несколько рядов. Нижние ресницы, как правило, тщательно прорисовывались жидкой подводкой при помощи тонкой кисточки, а на верхнем веке рисовалась изящная стрелка и приклеивался бьюти-аксессуар.
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Регулярно делать огуречную маску
Твигги признается, что склонна к отекам, особенно под глазами. Чтобы справиться с этой проблемой она нашла для себя максимально эффективный способ: она просто прикладывает к перорбитальной области маску из огурца или просто кружочки этого овоща, а если этого продукта нет под рукой, в ход идут пакеты с замороженным горошком.
Найти свою стрижку
Прическа «в стиле Твигги» долгие годы была на пике популярности – короткая мальчишеская стрижка пикси придавала ее образу хрупкости, изящности и законченности, а заодно превращала в вечного подростка. Кстати, в последние годы мода на нее вновь вернулась, что неудивительно.
Тщательно ухаживать за волосами
От природы Твигги – шатенка с тяжелыми и густыми волосами, однако этот цвет ей никогда не нравился, потому, когда модные агенты предложили ей сменить имидж, она при первой же возможности осветлила их. И блонд так пришелся модели по душе, что она остается ему верна и по сей день. А чтобы волосы оставались здоровыми, не тускнели и не секлись, она регулярно пользуется всевозможными средствами ухода, в том числе и профессиональными сыворотками и масками.
Заниматься плаванием
Плавание, по мнению Твигги, это лучший способ сохранять форму, оставаться стройной и подтянутой. Другие виды спорта ей по душе не пришлись, потому она любому спортзалу и силовому тренингу предпочитает долгие пешие прогулки. Правда, в последние годы она еще и к пилатесу пристрастилась.
Фото: eastnews.ru
Не изнурять себя диетами
«Никаких диет» – по этому принципу Твигги живет всю жизнь. Несмотря на то, что в юности и молодости она была изящной и тонкой, проблема лишнего веса ей все же знакома. Однако и этот факт не заставил женщину изменить своему девизу. Она просто скорректировала свое питание, и если раньше могла спокойно поужинать ближе к ночи, то сейчас просто ест в строго определенное время и не позволяет себе жареного и откровенно вредного, а сладкое позволяет себе не чаще раза в месяц.
Придерживаться растительной системы питания
Твигги многие годы не ест мяса и придерживается вегетарианства. Ее рацион состоит преимущественно из овощей, фруктов (особенно она любит маракую, манго и лаймы), орехов, свежевыжатых соков. А без чашки чая звезда просто жить не может – на съемках шоу «Топ-модель по-американски» она постоянно искала вкусные сорта этого напитка, потому что в США его, как оказалось, не очень-то любят.
Обязательно высыпаться
Качественный отдых – главный ключ к красоте и здоровью. Как бы банально это не звучало, Твигги уверена, в правоте этого утверждения, потому старается спать не меньше 9 часов в сутки. И если ей не удается как следует выспаться ночью, она может запросто вздремнуть в течение дня. Именно это позволяет звезде с легкостью поддерживать тело в хорошей форме и контролировать свой эмоциональный фон.
Всегда чувствовать себя сексуальной
Женщина никогда не должна забывать о своей привлекательности, потому что сокрытие сексуальности, по мнению Твигги, – это ужасная ошибка, которая не позволяет наслаждаться жизнью и вниманием мужчин, мешает быть уверенной в себе. А если это «преступление» длится годами, то еще и приводит к преждевременному старению.
Чаще улыбаться
Твигги признается, что не знает, что такое сезонная хандра, потому что старается каждый новый день встречать в хорошем настроении и больше улыбаться. А если вдруг накатывают грустные мысли, она борется с ними при помощи творчества. Для Твигги таким спасательным кругом стало шитье, потому у нее дома всегда есть швейная машинка и мотки красивой ткани. По ее мнению, если погрузиться с головой в работу, негатив сам собой отойдет на второй план.
Фото: eastnews, dpa
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