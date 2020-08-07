Плавание, накладные ресницы и еще 12 бьюти-секретов модели-«тростинки» Твигги

Настоящее имя Твигги – Лесли Хорнби, однако ей оно всегда казалось слишком простецким, потому в начале карьеры по совету фотографа она сменила его на хлесткий псевдоним, как нельзя лучше отражавший все особенности ее внешности (он означает «тростинка»). И все было не зря. Ее большие, густо подведенные глаза с длинными ресницами, узнаваемая стрижка, изящная фигура с маленькой грудью и узкими бедрами навсегда изменили модный мир всего за каких-то 4 года. Сегодня Твигги уже 70 лет, но в это слабо верится, ведь выглядит она по-прежнему потрясающе. Каковы же ее бьюти-секреты?

Всегда оставаться индивидуальной

Индивидуальность – кумир, которому Твигги поклоняется на протяжении всей своей жизни. Она никогда не хотела быть ни на кого похожей – ее собственное «я» было всегда превыше всего. Именно по этой причине она всегда выделялась в ряду других коллег по цеху и стала настоящей бьюти-иконой. «Мода должна служить нам, а не мы ей, – говорит звезда. – Я не понимаю женщин, которые депрессируют по поводу своего возраста, и никак не могут его принять. Быть женщиной в возрасте – это не значит быть некрасивой! Возраст – не означает отказа от индивидуальности и моды, это не удобные шлепанцы и фланелевые трико!» И с ней сложно не согласиться!

Тщательно ухаживать за кожей

Твигги не раз заявляла, что не поддерживает современное увлечение пластической хирургией, так как оно убивает индивидуальность, да и к новомодным процедурам красоты она относится с осторожностью. Зато домашний уход для нее – это абсолютный must-have. Очищение, увлажнение, питание – неизменная часть ее бьюти-рутины, причем средства она использует исключительно дорогие и эффективные. Тщательному уходу подвергается не только лицо, но и область шеи и декольте. Кстати, кожу знаменитость никогда не трет мочалкой, чтобы избежать ее растяжения.