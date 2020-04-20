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Бездонные глаза и яркие акценты: 51-летняя Светлана Бондарчук экспериментирует с образом на карантине

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram Светланы Бондарчук

Светлана Бондарчук собирает комплименты поклонников.

Находясь на карантине, 51-летняя Светлана Бондарчук экспериментирует с образом. Экс-модель примеряет яркие наряды, делает интересные акценты, а ее макияж в стиле 90-х собрал массу комплиментов поклонников.

«Какой цвет», «Цвет глаз — аквамарин», «Океан, просто бомба», «Как же натурально и гармонично это выглядит. Приятно смотреть», — пишут они.

Время от времени Светлана выходит на прогулку с любимой собакой Фанни, радуя соседей яркими нестандартными нарядами.

А вам нравятся яркие краски в макияже и одежде?

Фото и видео: Instagram

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