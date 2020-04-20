Бездонные глаза и яркие акценты: 51-летняя Светлана Бондарчук экспериментирует с образом на карантине

«Какой цвет», «Цвет глаз — аквамарин», «Океан, просто бомба», «Как же натурально и гармонично это выглядит. Приятно смотреть», — пишут они.

Время от времени Светлана выходит на прогулку с любимой собакой Фанни, радуя соседей яркими нестандартными нарядами.

А вам нравятся яркие краски в макияже и одежде?