Бездонные глаза и яркие акценты: 51-летняя Светлана Бондарчук экспериментирует с образом на карантине
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Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук собирает комплименты поклонников.
Находясь на карантине, 51-летняя Светлана Бондарчук экспериментирует с образом. Экс-модель примеряет яркие наряды, делает интересные акценты, а ее макияж в стиле 90-х собрал массу комплиментов поклонников.
«Какой цвет», «Цвет глаз — аквамарин», «Океан, просто бомба», «Как же натурально и гармонично это выглядит. Приятно смотреть», — пишут они.
Время от времени Светлана выходит на прогулку с любимой собакой Фанни, радуя соседей яркими нестандартными нарядами.
А вам нравятся яркие краски в макияже и одежде?
Фото и видео: Instagram
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