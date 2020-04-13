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Светлана Бондарчук устроила битву ярких образов для прогулки с собакой

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я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram

Светлана Бондарчук доказала, что самоизоляция — не повод забывать о стиле. 51-летняя бизнесвумен устроила модную битву в своем Instagram, показав сразу несколько ярких аутфитов для прогулки с собакой.

«Когда ты про стиль, а не моду, то и с одной шляпой можно сделать несколько образов. Я искренне считаю, что быть стильным можно и без вещей из последних коллекций люксовых брендов, команды суперстилистов и т.д.. Главное — найти свои фасоны, цвета, фактуры и не забывать быть счастливым! Ведь на счастливом человеке все смотрится прекрасно» — прокомментировала Бондарчук серию новых снимков в Instagram.

Светская львица продемонстрировала сразу 7 эффектных аутфитов для прогулки с любимой собакой Фанни. На фото Светлана наглядно доказала, что правильно подобранная база, в основе которой свободный джемпер, подходящие джинсы и ботинки в духе вестерн, решает многое. Звезда позирует в объемной шубе-йети с длинным ворсом, меняет яркие тренчи, миксует принты и дополняет образы аксессуарами — пестрой шляпкой, шарфами и солнцезащитными очками.

Фолловеры оценили стильные аутфиты Бондарчук. «Светлана, у вас счастье в глазах! Вы в любом луке бесподобны», «Все наряды прекрасны, а вот шляпка везде кстати! Класс», «как же здорово вы умеете сочетать такие яркие краски, и они вам очень идут», «Очень ярко и стильно», «Какая вы крутая!», «Очень классно выглядите на изоляции» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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