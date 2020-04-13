Светлана Бондарчук устроила битву ярких образов для прогулки с собакой

Фолловеры оценили стильные аутфиты Бондарчук. «Светлана, у вас счастье в глазах! Вы в любом луке бесподобны», «Все наряды прекрасны, а вот шляпка везде кстати! Класс», «как же здорово вы умеете сочетать такие яркие краски, и они вам очень идут», «Очень ярко и стильно», «Какая вы крутая!», «Очень классно выглядите на изоляции» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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