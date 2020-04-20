Бондарчук в пестром платке и расстегнутой рубашке удивила ярким образом

Фолловеры оценили яркий многоцветный look Светланы Бондарчук. «Какая красивая блуза», «Светлана, какая вы яркая!», «Очень идет цвет», «Светлана, какая же вы красавица, яркая и сочная! Супер!», «Цвет просто шик», «Шикарная помада, вам идет», «Невероятные цвета!», «Девушка-весна и немного 20-х – 30-х» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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