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Алеся Кафельникова сделала новую стрижку и стала выглядеть старше своих лет

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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

21-летняя Алеся Кафельникова похвасталась новым образом.

После окончания карантина многие знаменитости отправились в салоны красоты. Не стала исключением и Алеся Кафельникова. «Мне стало скучно и я снова подстриглась», — написала она.

Подписчики блога модели оживились. «На Рудковскую похожа», — сравнивают одни.

«Как шикарно», «Какая классная стрижка», «Потрясная! Стрижка огонь», «Тебе очень идет», — восхищаются другие.

Новой длиной волос недавно похвасталась и Лолита Милявская, ее каре сделало визуально моложе. Сальма Хайек тоже помолодела благодаря новому цвету волос. Ряды «помолодевших» звезд пополнила и Пелагея.

Планируете посетить салон красоты? Сверьтесь с нашим календарем стрижек и выберите лучший день для этого.

Фото и видео: Instagram/@kafelnikova_a/@dariablon_di

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