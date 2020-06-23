Алеся Кафельникова сделала новую стрижку и стала выглядеть старше своих лет
Фото: Instagram Алеси Кафельниковой
После окончания карантина многие знаменитости отправились в салоны красоты. Не стала исключением и Алеся Кафельникова. «Мне стало скучно и я снова подстриглась», — написала она.
Подписчики блога модели оживились. «На Рудковскую похожа», — сравнивают одни.
«Как шикарно», «Какая классная стрижка», «Потрясная! Стрижка огонь», «Тебе очень идет», — восхищаются другие.
Новой длиной волос недавно похвасталась и Лолита Милявская, ее каре сделало визуально моложе. Сальма Хайек тоже помолодела благодаря новому цвету волос. Ряды «помолодевших» звезд пополнила и Пелагея.
Планируете посетить салон красоты? Сверьтесь с нашим календарем стрижек и выберите лучший день для этого.
Фото и видео: Instagram/@kafelnikova_a/@dariablon_di
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