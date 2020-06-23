Алеся Кафельникова сделала новую стрижку и стала выглядеть старше своих лет

«Как шикарно», «Какая классная стрижка», «Потрясная! Стрижка огонь», «Тебе очень идет», — восхищаются другие.

Новой длиной волос недавно похвасталась и Лолита Милявская, ее каре сделало визуально моложе. Сальма Хайек тоже помолодела благодаря новому цвету волос. Ряды «помолодевших» звезд пополнила и Пелагея.

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