Календарь стрижки волос на июнь 2020 года
Так что лучше потратить энтузиазм на активное увлажнение, питание и витаминизацию волос, на использование средств с UV-фильтрами, на подбор красивых шляпок и панамок, чтобы защитить шевелюру от «кусачего» солнышка, на частые сеансы длительного и бережного расчесывания для насыщения ее кислородом.
Ну и разумеется, перед любыми манипуляциями с волосами стоит «советоваться» с нашим лунным календарем стрижек на июнь 2020 года, вот тогда они принесут максимально возможную пользу и ничем не навредят ни вам, ни шевелюре, ни течению ваших дел.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в июне Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 3:55), 10 (до 0:29), 11 (с 0:53 до 12:33), 25 (после 20:06), 26, 27 (до 23:18).
Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 22:45), 7, 8, 9 (до 3:55), 16 (после 12:37), 17, 18.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5 (после 20:45), 6 (до 22:04), 10 (после 0:29), 11 (до 0:53), 14 (после 1:37), 15 (до 1:48), 20 (после 3:08), 21, 29 (после 13:56), 30 (до 15:24).
Фото: Depositphotos.com
Первая декада июня
1 июня, понедельник, 10-й лунный день (до 14:45, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подарит вам вдохновение, поможет обрести душевное равновесие, наполнит вас позитивной энергией и приятными планами. Окрашивание тоже будет удачным. Однако при этом стоит избегать контрастных цветов и асимметрии. Домашние процедуры пользы не принесут.
2 июня, вторник, 11-й лунный день (до 16:14, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Скорпионе.
И снова прекрасный день для симметричной стрижки – она избавит вас от каких-то сомнений и даже рефлексий, сделает вас еще более привлекательной, вы будете очень нравиться себе. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать мрачных тонов, да и резкие контрасты нежелательны. Домашние же процедуры окажутся совершенно бесполезными.
3 июня, среда, 12-й лунный день (до 17:45, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 12-й лунный день, приходящийся на 2 июня, с 16:14 до 19:07 вполне можно сделать стрижку и окрашивание, а дома провести сеанс долгого длительного расчесывания. После же 19:07 во вторник и непосредственно в среду стричься и делать окрашивание рекомендуется только при условии, что у вас все нормально с нервной системой – в этом случае стрижка сделает вас еще более сексуальной, увеличит вашу чувственность и даже, возможно, усилит силу вашего влияния на мужчин; домашние же процедуры в любом случае пользы не принесут.
4 июня, четверг, 13-й лунный день (до 19:17, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова отправляться в салон стоит только при наличии крепкой и здоровой нервной системы, иначе имеющиеся проблемы «закольцуются» и избавиться от них будет ой как не просто. Ну а если нервы не «шалят», то смело стригитесь и делайте окрашивание, правда, при первичном желательно воздержаться от слишком темных оттенков – они надолго создадут гнетущее ощущение.
5 июня, пятница, 14-й лунный день (до 20:45, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Лунное затмение, 22:26, Полнолуние, Луна в Стрельце.
В 14-й лунный день, приходящийся на 4 июня, с 19:17 до 20:18 актуальны рекомендации, данные для среды (с 00:00 до 17:45). После же 20:18 можно радикально сменить имидж, правда, только если вы давно об этом задумывались и уверены в том, что новый образ невероятно украсит вас и попутно решит какие-то ваши проблемы; дома хороший эффект даст маска на основе жировых компонентов. Непосредственно же в пятницу в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
Фото: Depositphotos.com
6 июня, суббота, 15-й лунный день (до 22:04, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Козероге.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата травмами, зависимостью от неблагонадежных и фанатично настроенных людей, серьезными ссорами с друзьями и единомышленниками. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
7 июня, воскресенье, 16-й лунный день (до 23:08, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, однако вполне благоприятный для лечебных и питательных масок, первичного и вторичного окрашивания, массажа головы. Можно сделать и ополаскивание отваром горных трав.
8 июня, понедельник, 17-й лунный день (до 23:56, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Козероге.
И снова от стрижки стоит воздержаться. Зато хороший результат дадут: массаж головы и ее мытье хлебом или яичным желтком, укрепляющие и питательные маски. Не возбраняется и окрашивание.
9 июня, вторник, 18-й лунный день, Луна в Водолее.
Сегодня (после 3:55) – прекрасный день для визита в парикмахерскую. Стрижка на метафизическом уровне поможет вам максимально возможно реализовать ваш потенциал, сделает вас восприимчивее к истинному отношению к вам окружающих, в некотором роде станет отражением вашей сущности. Окрашивание тоже будет удачным. В салоне можно попробовать инновационные процедуры, а вот домашние маски пользы не принесут.
10 июня, среда, 18-й лунный день продолжается (до 0:29, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Водолее.
В оставшиеся от 18-го лунного дня 29 минут можно провести сеанс долгого бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: Depositphotos.com
Вторая декада июня
11 июня, четверг, 19-й лунный день (до 0:53, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она привлечет к вам внимание завистливых людей и их энергетика и/или целенаправленные злокозненные действия навредят течению ваших дел. От других парикмахерских манипуляций тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
12 июня, пятница, 20-й лунный день (до 1:11, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 20-й лунный день, приходящийся на 11 июня, до 12:33 можно сделать стрижку, окрашивание, провести инновационные салонные процедуры. После же 12:33 в четверг и непосредственно в пятницу стричься и делать окрашивание не рекомендуется, зато отличный результат даст лечебная маска, но не приготовленная самостоятельно, а приобретенная в магазине по совету трихолога или парикмахера, которому вы доверяете.
13 июня, суббота, 21-й лунный день (до 1:25, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур.
14 июня, воскресенье, 22-й лунный день (до 1:37, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для каких бы то ни было парикмахерских манипуляций.
15 июня, понедельник, 23-й лунный день (до 1:48, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, карьерным, интеллектуальным, финансовым застоем и другими малоприятными вещами. Стоит воздержаться и от окрашивания, домашних и салонных процедур, использования приспособлений для горячей укладки. А еще нежелательно появляться без головного убора в местах большого скопления людей.
Фото: Depositphotos.com
16 июня, вторник, 24-й лунный день (до 1:59, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и укладочных средств жесткой фиксации. К тому же стоит очень аккуратно пользоваться расческами с острыми зубьями и такими же заколками – вероятны микротравмы кожи головы, которые будут заживать очень долго.
17 июня, среда, 25-й лунный день (до 2:11, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Тельце.
В 25-й лунный день, приходящийся на 16 июня, до 12:37 актуальными остаются рекомендации, данные для предыдущих, 24-х, лунных суток. После же 12:37 во вторник и непосредственно в среду (до 2:11) стрижка будет очень удачной – она не только оздоровит волосы, но и на метафизическом уровне притянет к вам новые финансовые потоки, поможет улучшить взаимоотношения с родственниками и отыскать надежных деловых партнеров; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление; любые домашние процедуры будут чрезвычайно эффективными.
18 июня, четверг, 26-й лунный день (до 2:26, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для классической стрижки – она подарит вам несколько успешных коммерческих идей, «подскажет», на чем можно отлично сэкономить без ущерба для какого-то процесса или качества жизни. Окрашивание тоже будет удачным, правда, при первичном стоит отдать предпочтение естественным оттенкам. Все домашние процедуры дадут превосходный результат.
19 июня, пятница, 27-й лунный день (до 2:44, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова весьма подходящий день для стрижки – она хорошо скажется на структуре волос, притянет к вам благоприятные для карьеры обстоятельства, каким-то образом улучшит финансовую ситуацию. Окрашивание тоже будет удачным, однако, как и накануне, стоит избегать неестественных оттенков. Любые домашние процедуры, сделанные до 0:01 пятницы, окажутся очень эффективными.
20 июня, суббота, 28-й лунный день (до 3:08, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подарит вам легкость, избавит от мрачных и гнетущих мыслей, зарядит бодростью, оптимизмом и при этом спокойствием. Окрашивание не возбраняется. Однако при всем этом стоит воздержаться от спонтанных экспериментов – вы очень быстро поймете, что с новой прической вам крайне некомфортно, и пожалеете о своем порыве. Домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: Depositphotos.com
Третья декада июня
21 июня, воскресенье, 29-й лунный день до 3:42, 30-й лунный день (до 9:42, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Солнечное затмение, 9:41, Новолуние, Луна в Раке.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата потерей деловой и личной репутации, сплетнями в ваш адрес, эмоциональным застоем и множественными противоречивыми желаниями. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться.
22 июня, понедельник, 1-й лунный день (до 4:29, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Раке.
И снова совершенно неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур.
23 июня, вторник, 2-й лунный день (до 5:31, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна во Льве.
Сегодня тоже рекомендуется воздержаться от стрижки и других манипуляций с волосами. Единственное, что можно сделать – при необходимости полечить секущиеся кончики. Кстати, традиционный для 2-го лунного дня совет определиться с будущей прической и временем визита в салон в этот раз не актуален – у вас, скорее всего, не будет ни сил, ни желания планировать какие-либо будущие дела, связанные с посещением публичных мест.
24 июня, среда, 3-й лунный день (до 6:46, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна во Льве.
В 3-й лунный день, приходящийся на 23 июня, до 15:34 стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и уже давно созрели на ультракороткий «ежик», но никак не могли на него решиться; окрашивание же не возбраняется, а из домашних процедур оптимальный результат даст питательная маска на основе водорослей.
После же 15:34 во вторник и непосредственно в среду (до 6:46) можно сделать креативную стрижку и оригинальное (но тщательно вами продуманное) окрашивание, если не знаете, какую гамму выбрать, то отдайте предпочтение пшеничным, золотистым, рыжеватым оттенкам или их гармоничному сочетанию, например, в технике «сомбре» или «балаяж»; удачным будет и карвинг; дома рекомендуется витаминная маска.
25 июня, четверг, 4-й лунный день (до 8:09, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подарит вам вдохновение, поднимет самооценку и поможет в важный момент правильно расставить приоритеты. Окрашивание тоже будет удачным, правда, при первичном стоит воздержаться от клоунской и «радужной» расцветок – они вряд ли будут одобрены теми людьми старшего поколения, с которыми вы тесно взаимодействуете. Дома рекомендуется питательная маска на основе меда.
Фото: Depositphotos.com
26 июня, пятница, 5-й лунный день (до 9:35, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Деве.
Весьма подходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, правда, при этом не стоит экспериментировать – оставайтесь верны привычной прическе, так как в новом образе вам вряд ли будет комфортно, да и незнакомые составы для масок лучше не пробовать.
27 июня, суббота, 6-й лунный день (до 11:02, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Весах.
И снова благоприятный день для стрижки – она улучшит состояние волос, а на метафизическом уровне притянет к вам какие-то дополнительные блага. Окрашивание тоже будет удачным – краска ляжет очень ровно. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
28 июня, воскресенье, 7-й лунный день (до 12:29, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Весах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 27 июня, до 23:18 можно сделать классическую стрижку и окрашивание в естественные тона, провести любые домашние процедуры. После же 23:18 в субботу и в течение всего дня в воскресенье от парикмахерских манипуляций желательно воздержаться – дайте волосам отдохнуть.
29 июня, понедельник, 8-й лунный день (до 13:56, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Весах.
8-й лунный день, приходящийся на 28 июня, как говорилось выше, не очень подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Непосредственно же понедельник (до 13:56) – отличный момент для симметричной стрижки – она обновит вам энергию, поможет обрести душевное равновесие, подарит вдохновение и зарядит оптимизмом; окрашивание без резких контрастов тоже будет удачным; в салоне можно сделать ионизацию или дома устроить сеанс длительного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей для насыщения шевелюры кислородом.
30 июня, вторник, 9-й лунный день (до 15:24, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата болезненной зависимостью от каких-то привычек, людей и обстоятельств. Окрашивание и дополнительные парикмахерские процедуры тоже стоит перенести на более благоприятный момент.
Фото: Depositphotos
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