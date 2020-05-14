Календарь стрижки волос на июнь 2020 года

Так что лучше потратить энтузиазм на активное увлажнение, питание и витаминизацию волос, на использование средств с UV-фильтрами, на подбор красивых шляпок и панамок, чтобы защитить шевелюру от «кусачего» солнышка, на частые сеансы длительного и бережного расчесывания для насыщения ее кислородом.

Ну и разумеется, перед любыми манипуляциями с волосами стоит «советоваться» с нашим лунным календарем стрижек на июнь 2020 года, вот тогда они принесут максимально возможную пользу и ничем не навредят ни вам, ни шевелюре, ни течению ваших дел.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в июне Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 3:55), 10 (до 0:29), 11 (с 0:53 до 12:33), 25 (после 20:06), 26, 27 (до 23:18).

Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 22:45), 7, 8, 9 (до 3:55), 16 (после 12:37), 17, 18.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5 (после 20:45), 6 (до 22:04), 10 (после 0:29), 11 (до 0:53), 14 (после 1:37), 15 (до 1:48), 20 (после 3:08), 21, 29 (после 13:56), 30 (до 15:24).