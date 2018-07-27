60-летняя Шэрон Стоун не стесняется показывать целлюлит на стройных бедрах

Обычно звезды стараются публиковать в соцсетях только самые удачные кадры: те, на которых ноги выглядят длиннее, а недостатки — незаметны. Неудачное фото, случайно попавшее в Сеть, может стать причиной настоящего скандала: инстакрасавицам важно выглядеть идеальными всегда. В отличие от них, 60-летнюю актрису Шэрон Стоун не беспокоит гладкость бедер.

«Стдыхаем у бассейна с моим другом, номинантом на Нобелевскую премию мира, Винченцо Курсио», — написала звезда под очередным снимком в Instagram.