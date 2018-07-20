«Секси-спасательница»: Яна Рудковская показала бесконечные ноги и пышный бюст на пляже

Продюсер Яна Рудковская довольно редко делится с фолловерами фотографиями в купальниках, но будучи в Болгарии, она все же сделала исключение. Звезда выбрала ярко-красный купальник авторства своей подруги Наталии Ким — наряд очень похож на тот, что носила Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу».

Яна доказала, что может дать Памеле фору — она продемонстрировала осиную талию, длинные стройные ноги и аппетитный бюст. Надо ли добавлять, что позировала знаменитость у будки спасателей на пляже?