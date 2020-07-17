50-летняя Дженнифер Лопес сделала «детскую» прическу и стала выглядеть еще моложе
Поклонники Дженнифер Лопес отмечают, что она стала похожа на девочку.
В свои 50 актриса и певица Дженнифер Лопес даст фору 30-летним. Но нет предела совершенству: примерив прическу «для девочек», звезда и сама стала выглядеть как девочка.
«Королева», «Великолепная», «Самая красивая женщина в мире», «Такая милашка», «Здорово получилось», «Эта малышка так крута», «Похожа на куколку», «Очень гламурно! Обожаю эти пучки», «Такая юная», «Очень миленькая», — комментируют подписчики.
Фото и видео: Instagram/@jlo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!