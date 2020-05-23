Белый кроп-топ и спортивные брюки: 50-летняя Дженнифер Лопес хвастается стальным прессом в зажигательном танце

«Моя королева», «Роскошная», «Она такая красивая», «Она просто бомба», «Дженнифер идеальна», — восхищаются поклонники по всему миру.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вместе уже три года. В минувшем году певица получила от своего избранника предложение руки и сердца. Свадьба пары должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было решено отменить. В одном из интервью спортсмен отмечал, что если ситуация с вирусом не стабилизируется, то они устроят импровизированную свадьбу в кругу семьи. Отметим, что Алекс Родригес и Дженнифер Лопес вместе воспитывают четверых детей – у спортсмена есть дочери Наташа и Элла от Синтии Скертис, а у певицы – двойняшки Макс и Эмми от Марка Энтони.