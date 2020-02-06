Сказать «нет» кофе, углеводам и сахару и еще 9 секретов потрясающей фигуры и молодости Дженнифер Лопес

В целом Джей Ло считает, что здоровье начинается с тарелки, потому предпочитает питаться органическими продуктами: на обед она обычно ест салат с лососем или брокколи, перец и кабачок, заправленный соусом винегрет. А в целом ее меню состоит из блюд на основе белка и овощей. Также ее личный тренер добавляет, что звезда избегает любого фастфуда и жареного. Сама Лопес в одном из интервью заявила: «Я ем очень чистую еду, потому что мне нужно высококлассное топливо для функционирования. Все должно быть органично и хорошо сбалансированно и, конечно, же свежим». Кроме того, знаменитость ест понемногу, но часто, каждые 2-3 часа, чтобы поддерживать уровень метаболизма, но во время перекусов она ест не печенье или конфеты, а свежие овощи или фрукты.

Но несмотря на то, что диета певицы очень здоровая и сбалансированная, она раз в неделю позволяет себе сладкое угощение, например, кусочек шоколада или печенье. Все дело в том, что она не верит, что все должно быть совершенным и это нормально, если врем от времени вы нарушаете свою рутину.

Еще одним важным пунктом для сохранения стройности Джей Ло являются тренировки. Она тренируется каждое утро, как самый настоящий спортсмен, и всегда выкладывается на 100%, когда входит с спортзал.

Кроме того, для съемок фильма «Стриптизерши» Дженнифер овладела искусством танца на пилоне: все это время она интенсивно работала над укреплением верхней части тела, чтобы суметь удержать себя на шесте. «Это было больше похоже на то, то чем больше вы будете работать на шесте, тем больше будете настраивать то, что нужно настроить в своем теле в любом случае».

Если же Джей Ло не танцует или не работает в зале, она идет к тренеру знаменитостей Дэвиду Киршу для проведения интервальной высокоинтенсивной тренировки, в которую может входить все, что угодно – от кикбоксинга и круговых тренировок до серии выпадов.

Чтобы оставаться молодой, певица бережет свою кожу, чтобы она оставалась молодой и безупречной. Она никогда не выходит на улицу без солнцезащитного крема, регулярно посещает косметолога и, по ее собственному признанию, «предпочитает обходиться без косметики, чтобы дать коже отдохнуть от грима, к которому прибегает во время выступлений». Лопес также считает, что солнце – враг для молодости кожи, потому предпочитает не проводить под открытыми лучами много времени.

И последний секрет красоты звезды – побольше отдыхать. Джей Ло дважды в день медитирует, чтобы снять стресс и расслабиться: «В этом году я освоила трансцендентальную медитацию, благодаря которой я получаю все и сразу. Как правило, я медитирую утром и перед сном», – пояснила певица.

Фото: Instagram

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