44-летняя Анджелина Джоли приняла молочную ванну на съемках для обложки журнала Madame Figaro
Заметно похорошевшая Анджелина Джоли поучаствовала в откровенной фотосессии для французского глянца.
Прошло немало времени после развода Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актриса надолго ушла в тень, и вот — 44-летняя актриса и режиссер снова участвует в мероприятиях, позирует на красных дорожках, демонстрирует свою неувядающую красоту на страницах глянца.
Во время съемок для французского Madame Figaro Джоли искупалась в молочной ванне.
Автор фотографии — аргентинский фотограф Андрес Кудаки.
Незадолго до этого бывшая супруга Брэда Питта была замечена на премьере второй части «Малефисенты» в платье с открытой спиной.
Как считаете, кусает ли локти ее бывший?
Фото и видео: instagram
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