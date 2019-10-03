44-летняя Анджелина Джоли приняла молочную ванну на съемках для обложки журнала Madame Figaro

Прошло немало времени после развода Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актриса надолго ушла в тень, и вот — 44-летняя актриса и режиссер снова участвует в мероприятиях, позирует на красных дорожках, демонстрирует свою неувядающую красоту на страницах глянца.

Во время съемок для французского Madame Figaro Джоли искупалась в молочной ванне.