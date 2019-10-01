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Анджелина Джоли пришла на премьеру новой «Малефисенты» вместе с детьми и в эффектном платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анджелина Джоли

Фото: Eastnews

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Малефисента: Владычица тьмы», главной звездой которой стала исполнительница главной роли Анджелина Джоли.

На красной дорожке Анджелина Джоли появилась в эффектном блестящем платье с обнаженным плечом и с огромным серебряным скорпионом на бедре. Поддержали актрису все ее пятеро детей и отец Джон Войт.

Анджелина Джоли с детьми

Фото: Eastnews

Также на премьере появились и другие актеры, снявшиеся в картине, в числе которых были Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Сэм Райли. Первыми фильм оценили Хайди Клум и Том Каулитц, Биби Рекса и многие другие.

Команда фильма

Фото: Eastnews

Действие фильма происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Лента рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают. Российская премьера картины намечена на 17 октября.

Фото: Eastnews

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