Анджелина Джоли пришла на премьеру новой «Малефисенты» вместе с детьми и в эффектном платье

На красной дорожке Анджелина Джоли появилась в эффектном блестящем платье с обнаженным плечом и с огромным серебряным скорпионом на бедре. Поддержали актрису все ее пятеро детей и отец Джон Войт.
Фото: Eastnews
Также на премьере появились и другие актеры, снявшиеся в картине, в числе которых были Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Сэм Райли. Первыми фильм оценили Хайди Клум и Том Каулитц, Биби Рекса и многие другие.
Фото: Eastnews
Действие фильма происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Лента рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают. Российская премьера картины намечена на 17 октября.
Фото: Eastnews
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