logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода с Брэдом Питтом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Супруги ждали развода два с половиной года

Фото: imago stock&people/ Global Look press
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Голливудская дива после официального расторжения брака немедленно внесла изменения в документы.

Сразу после получения официального подтверждения о разводе Анджелина Джоли пожелала внести корректировки в документы, вернув девичью фамилию. Раньше в бумагах фигурировала двойная – Джоли-Питт. Теперь обладательница Оскара будет жить, как и много лет назад, под одиночной фамилией Джоли.

На развод с первым красавцем Голливуда Анджелина подала в 2016 году. Тогда она указала причиной расставания непримиримые разногласия, в частности – разные взгляды на воспитание детей. Бракоразводный процесс, за которым следил весь мир, шел два с половиной года. Сначала пара судилась по поводу опеки над шестью детьми, трое из которых – приемные. Потом шли заседания по разделу имущества.

За это время в западной прессе не раз появлялись сообщения о том, что экс-супруги опять сошлись, потом вновь расстались, после сообщали, что Джоли намеренно затягивает процесс, а Питт скорее хочет завершить его. Теперь в деле поставлена жирная точка – развод и девичья фамилия!

После разрыва дети живут с матерью, а отец принимает участие в их воспитании и помогает наследникам финансово. Брэдд Питт часто отмечает с ними праздники, правда – только с младшими. Старшие сыновья, которых Джоли взяла семью до брака с Питтом, по-прежнему на отца обижаются и избегают общения с ним.

Удастся ли всем членам большой популярной семьи сохранить хорошие отношения, покажет время. А вы как думаете?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Luiz Rampelotto, Stephen Lock, Ik Aldama, AdMedia, Hubert Boesl, Bill Lyons, imago stock&people/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Сегодня, Новости в Мире

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы