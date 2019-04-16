Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода с Брэдом Питтом

Сразу после получения официального подтверждения о разводе Анджелина Джоли пожелала внести корректировки в документы, вернув девичью фамилию. Раньше в бумагах фигурировала двойная – Джоли-Питт. Теперь обладательница Оскара будет жить, как и много лет назад, под одиночной фамилией Джоли.
На развод с первым красавцем Голливуда Анджелина подала в 2016 году. Тогда она указала причиной расставания непримиримые разногласия, в частности – разные взгляды на воспитание детей. Бракоразводный процесс, за которым следил весь мир, шел два с половиной года. Сначала пара судилась по поводу опеки над шестью детьми, трое из которых – приемные. Потом шли заседания по разделу имущества.
За это время в западной прессе не раз появлялись сообщения о том, что экс-супруги опять сошлись, потом вновь расстались, после сообщали, что Джоли намеренно затягивает процесс, а Питт скорее хочет завершить его. Теперь в деле поставлена жирная точка – развод и девичья фамилия!
После разрыва дети живут с матерью, а отец принимает участие в их воспитании и помогает наследникам финансово. Брэдд Питт часто отмечает с ними праздники, правда – только с младшими. Старшие сыновья, которых Джоли взяла семью до брака с Питтом, по-прежнему на отца обижаются и избегают общения с ним.
Удастся ли всем членам большой популярной семьи сохранить хорошие отношения, покажет время. А вы как думаете?
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Luiz Rampelotto, Stephen Lock, Ik Aldama, AdMedia, Hubert Boesl, Bill Lyons, imago stock&people/ Global Look press
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