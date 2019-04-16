Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода с Брэдом Питтом

Сразу после получения официального подтверждения о разводе Анджелина Джоли пожелала внести корректировки в документы, вернув девичью фамилию. Раньше в бумагах фигурировала двойная – Джоли-Питт. Теперь обладательница Оскара будет жить, как и много лет назад, под одиночной фамилией Джоли.

На развод с первым красавцем Голливуда Анджелина подала в 2016 году. Тогда она указала причиной расставания непримиримые разногласия, в частности – разные взгляды на воспитание детей. Бракоразводный процесс, за которым следил весь мир, шел два с половиной года. Сначала пара судилась по поводу опеки над шестью детьми, трое из которых – приемные. Потом шли заседания по разделу имущества.