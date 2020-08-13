43-летняя звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро показала нежное селфи без макияжа

Фанаты артистки отметили: вот уже долгое время она совсем не меняется, а при желании может сыграть слегка повзрослевшую Милагрос из сериала, сделавшего ее знаменитой на весь мир.

Фигура Натальи остается такой же стройной, и она с удовольствуем пользуется этим, экспериментируя с гардеробом, а тело - гибким настолько, что она может встать на мостик даже в поезде дальнего следования.