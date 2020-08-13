43-летняя звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро показала нежное селфи без макияжа
Фото: Instagram Наталии Орейро
Не так давно, находясь на карантине, 43-летняя Наталия Орейро завела личный Instagram и теперь радует поклонников своими фото и видео и в этой соцсети. В четверг, 13 августа, она опубликовала нежное селфи без макияжа.
Фанаты артистки отметили: вот уже долгое время она совсем не меняется, а при желании может сыграть слегка повзрослевшую Милагрос из сериала, сделавшего ее знаменитой на весь мир.
Фигура Натальи остается такой же стройной, и она с удовольствуем пользуется этим, экспериментируя с гардеробом, а тело - гибким настолько, что она может встать на мостик даже в поезде дальнего следования.
Фото и видео: Instagram/@nataliaoreirosoy/@natalia_oreiro_world
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