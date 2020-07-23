Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро продемонстрировала гибкость в поезде дальнего следования

Фотографии, которые опубликовала в своем блоге «Милагрос» из сериала «Дикий ангел», восхитили ее поклонников.

«Здесь я путешествую по мифической Транссибирской магистрали, это самое длинное в мире путешествие на поезде. Расстояние от Москвы до Владивостока 9000 км. Снаружи снег, а внутри — тепло от людей. А я тем временем представляю себя акробаткой», — написала она.