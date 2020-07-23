Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро продемонстрировала гибкость в поезде дальнего следования
Фото: Instagram Наталии Орейро
Фотографии, которые опубликовала в своем блоге «Милагрос» из сериала «Дикий ангел», восхитили ее поклонников.
«Здесь я путешествую по мифической Транссибирской магистрали, это самое длинное в мире путешествие на поезде. Расстояние от Москвы до Владивостока 9000 км. Снаружи снег, а внутри — тепло от людей. А я тем временем представляю себя акробаткой», — написала она.
«ОГО!», «Вот это да! Наташа, ты точно русская», «Класс Наталия», «Когда смотрю на Вас мое сердце ликует! Вы невероятная! Никакой женской зависти — один восторг», «Россия ждет тебя, ты наша Наташа, наша душой», «Мы тебя очень любим», — комментируют русскоязычные подписчики.
Фото и видео: Instagram/@nataliaoreirosoy
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