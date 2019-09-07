43-летняя Тина Канделаки призналась, что ее красота не полностью натуральна

«Ни к каким процедурам я не прибегала, не считая брекетов, которые носила 2 года, и люблю эстетическую коррекцию десен, которая делает улыбку обворожительной», — удивила она подписчиков.

А вы слышали о такой процедуре? Стали бы пробовать?