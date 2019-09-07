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43-летняя Тина Канделаки призналась, что ее красота не полностью натуральна

Тина Канделаки раскрыла секрет обворожительной улыбки.

«В Грузии очень популярна пластика. Подруги моей мамы делали себе операции, и я сама хотела быть пластическим хирургом, так что давно уже сформировала критерии, которые считаю поводом для медицинского вмешательства. Этот повод — серьезный недостаток. Не легкое неудовлетворение своей внешностью или желание носить на себе фильтр из Инстаграма, а то, что можно назвать ошибкой природы. В ином случае прибегать к пластике нужно как можно позже, не забывая о том, что природа дарит нам гармоничную внешность, и куда лучше сохранять свою индивидуальность, чем подгонять себя под навязанный шаблон», — объяснила Тина.

«Ни к каким процедурам я не прибегала, не считая брекетов, которые носила 2 года, и люблю эстетическую коррекцию десен, которая делает улыбку обворожительной», — удивила она подписчиков.

А вы слышали о такой процедуре? Стали бы пробовать?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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