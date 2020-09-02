Красавица Екатерина Климова на фото выглядит старшей сестрой сыновей-подростков: «Вы все классные!»:

Двое из четырех детей Екатерины Климовой 1 сентября отправились в школу. 18-летняя Елизавета уже получила аттестат, Белла еще маленькая, а 13-летний Матвей и 12-летний Корней отправились за школьные парты грызть гранит науки.

В День знаний актриса устроила прогулку с сыновьями, позже опубликовав фотографии в Instagram.