Красавица Екатерина Климова на фото выглядит старшей сестрой сыновей-подростков: «Вы все классные!»:
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
Двое из четырех детей Екатерины Климовой 1 сентября отправились в школу. 18-летняя Елизавета уже получила аттестат, Белла еще маленькая, а 13-летний Матвей и 12-летний Корней отправились за школьные парты грызть гранит науки.
В День знаний актриса устроила прогулку с сыновьями, позже опубликовав фотографии в Instagram.
«Какие же вы классные», «По фото непонятно, когда оно было сделано: 20 лет назад или сегодня. вы вообще не меняетесь», «Красавица, любимая», «Мальчишки как выросли!», «Екатерина, у вас потрясающе красивые детки. Счастья вашей семье», «Шикарная женщина», «Как сестра им», «Шикарная женщина», «Самая красивая девушка! Идеальная», «Идеал красоты», — похвалили Екатерину и ее сыновей.
Напомним, Екатерина Климова трижды была замужем. Отец ее старшей дочери Елизаветы — ювелир Илья Хорошилов (сейчас женат на ее подруге и коллеге Елене Бирюковой), второй супруг и отец сыновей — актер Игорь Петренко, а отцом малышки Беллы является актер Гела Месхи.
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой, East News
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