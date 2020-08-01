Екатерина Климова тепло поздравила красавицу-маму с днем рождения: «Самое доброе сердце»

«С днем рождения, Светлана Владимировна! Крепкого здоровья и счастливых, долгих лет жизни», «С днем рождения, долгих лет жизни и здоровья тому, кто привел на свет такую красоту, как Вы», «Какое счастье иметь такую дочь, таких прекрасных внуков. Пусть Ваша мама как можно дольше живет в счастье, любви и добром здравии!», «Вы очень похожи на свою маму))», «Мама — красотка», «Желаю вам как можно дольше быть вместе!! Мама — это ооочень хорошо, надёжно, спокойно! Здоровья и счастья Вам, Катина мама! С днем рожденья!», «Вы очень похожи) здравия», «Поздравляю) вы с ней очень похожи)», «Какие вы красавицы, всего вам наилучшего», — присоединяются к поздравлениям подписчики Климовой.