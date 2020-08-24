36-летняя Саша Савельева – о возвращении в форму и ее поддержании: «Идеальное тело – то, которое любишь»

Часто после рождения ребенка женщинам сложно обрести привычные формы. Видя перед глазами примеры идеальных инстамам, многие терзают себя чувством вины за то, что не могут уделить себе достаточно времени, регулярно ходить в зал, правильно питаться - и добиться того, чтобы выглядеть идеально. Популярная певица Саша Савельева считает: достаточно быть здоровой и нравиться себе. Остальное - приложится.

«Идеальное тело. Какое оно? Красивая оболочка без "лишнего" жира, целлюлита (который, кстати, не всегда зависит от питания и занятий спортом)... Ни сладкого, ни жирного, не дай Бог позволить себе лишний быстрый углевод... изнурительные тренировки в спорт зале в погоне за идеалом, которого не существует? Для меня идеальное тело – это то, которое любишь... не насилуешь, а любишь и принимаешь безусловно. Питаешь изнутри, наполняешь. Без крайностей в питании и тренировках. Прислушиваешься и делаешь то, что приятно именно ему. После родов я ощутила сильные перемены в метаболизме и для того, чтоб привести себя в порядок потребовалось больше времени, чем я ожидала. Но появилось и другое ощущение, бОльшая любовь, бОльшее уважение, как-будто сейчас мы с моим телом пришли к настоящей гармонии. Я научилась слушать его», – написала в блоге она.