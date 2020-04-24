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Молодая мама Саша Савельева похвасталась роскошной фигурой в серебристом купальнике

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Александра Савельева

Фото: Instagram

Саша Савельева поделилась воспоминаниями, показав поклонникам серию снимков с отдыха в Италии. 36-летняя певица похвасталась роскошной фигурой и бронзовым загаром.

Савельева расслабленно позирует на берегу моря, демонстрируя эффектный пляжный образ. На ней — миниатюрное бикини в оттенке серебристый металлик, поверх которого надета черная накидка с белыми рукавами. Полупрозрачный шифон развевается на ветру, открывая стройные ноги и подтянутый пресс звезды. Распущенные волосы с естественными локонами в духе подружки серфера дополняют look.

Фото: Instagram

Архивные фото Савельевой порадовали фолловеров, и они не жалели комплиментов. «Афродита! Умопомрачительная со всех ракурсов», «Безумно красивое фото», «Очень красивая и очень стройная», «Какой красивый наряд и вы такая воздушная», «Саша, ты супер», «Шикарная девушка» — пишут в комментариях. Напоминаем, что в конце марта 2019 года Саша Савельева родила сына от 46-летнего Кирилла Сафонова. Больше новостей из жизни звездной пары ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram

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