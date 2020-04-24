Молодая мама Саша Савельева похвасталась роскошной фигурой в серебристом купальнике

Архивные фото Савельевой порадовали фолловеров, и они не жалели комплиментов. «Афродита! Умопомрачительная со всех ракурсов», «Безумно красивое фото», «Очень красивая и очень стройная», «Какой красивый наряд и вы такая воздушная», «Саша, ты супер», «Шикарная девушка» — пишут в комментариях. Напоминаем, что в конце марта 2019 года Саша Савельева родила сына от 46-летнего Кирилла Сафонова. Больше новостей из жизни звездной пары ищите на Passion.ru.