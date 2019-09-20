Не хуже Нюши: 24-летняя Мария Шурочкина похвасталась точеной фигурой на морском побережье

«Восхитительная», «СИРЕНА!!!», «Жара! Огонь! Пламя! Атомная Бомба! Супер! АМАЗОНКА», «Какая горячая русалочка», «Русалочка готовится к очередным водным мероприятиям», «Какие кайфовые косички, и вообще все», — обсуждают восхищенные подписчики.

Нюша и Мария — сестры по отцу — являются дочками композитора и продюсера, а также экс-солиста группы «Ласковый май», Владимира Шурочкина. С мамой Нюши, певицей Ириной Шурочкиной, он развелся, когда их дочке было два года. Новой избранницей музыканта стала мастер спорта по спортивной гимнастике Оксана Барановская, которая родила ему еще одну дочь Машу и сына Ивана.