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Не хуже Нюши: 24-летняя Мария Шурочкина похвасталась точеной фигурой на морском побережье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Шурочкина

Фото: Instagram Марии Шурочкиной

Младшая сестра Нюши примерила образ горячей русалочки.

Свою 24-летнюю сестру, олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину, 29-летняя певица Нюша ласково называет «моя русалочка». Вероятно, любуясь горячими фотографиями в блоге старшей сестры, Маша решила попробовать подражать ей. Снимок, который она опубликовала в блоге, понравился ее поклонникам.

«Восхитительная», «СИРЕНА!!!», «Жара! Огонь! Пламя! Атомная Бомба! Супер! АМАЗОНКА», «Какая горячая русалочка», «Русалочка готовится к очередным водным мероприятиям», «Какие кайфовые косички, и вообще все», — обсуждают восхищенные подписчики.

Нюша и Мария — сестры по отцу — являются дочками композитора и продюсера, а также экс-солиста группы «Ласковый май», Владимира Шурочкина. С мамой Нюши, певицей Ириной Шурочкиной, он развелся, когда их дочке было два года. Новой избранницей музыканта стала мастер спорта по спортивной гимнастике Оксана Барановская, которая родила ему еще одну дочь Машу и сына Ивана.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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