«Моя русалочка»: Нюша показала редкое фото с сестрой и поздравила ее с днем рождения

Напомним, у Нюши и Марии один отец и разные матери. Родители певицы развелись, когда ей было всего два года. Отец Нюши – известный певец, композитор и продюсер Владимир Шурочкин – вскоре стал жить с другой женщиной, но женился на ней только в 2014 году. Его избранницей стала мастер спорта по спортивной гимнастике Оксана Барановская. В браке, кроме Марии, родился еще сын Иван. Сейчас Оксана является сопродюсером альбомов Нюши.