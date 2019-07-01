«Моя русалочка»: Нюша показала редкое фото с сестрой и поздравила ее с днем рождения

Певица Нюша опубликовала редкое фото со своей сестрой – олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Шурочкиной. Спортсменке исполнилось 24 года, и сестра трогательно поздравила ее с этим событием, назвав русалочкой.
Фото: Instagram
«Моя любимая, удивительная, непредсказуемая, талантливая, бомбическая сестричка @mashuniashura. С Днем Рождения, моя русалочка», - написала певица в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, у Нюши и Марии один отец и разные матери. Родители певицы развелись, когда ей было всего два года. Отец Нюши – известный певец, композитор и продюсер Владимир Шурочкин – вскоре стал жить с другой женщиной, но женился на ней только в 2014 году. Его избранницей стала мастер спорта по спортивной гимнастике Оксана Барановская. В браке, кроме Марии, родился еще сын Иван. Сейчас Оксана является сопродюсером альбомов Нюши.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: youtube.com/ НТВ
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