Артистка трогательно поздравила маму с днем рождения

Несмотря на то, что Нюша ежедневно делится с фанатами практически всеми моментами своей жизни, фото с родными она все же предпочитает оставлять для семейного альбома. Однако недавно артистка неожиданно порадовала поклонников, опубликовав редкое фото мамы Ирины Шурочкиной.

В подписи к снимку Нюша трогательно поздравила ее с днем рождения: «Моя удивительная, волшебная мамочка. С Днём Рождения. Ты знаешь...слов не достаточно чтоб описать...объяснить...рассказать...какая ты необыкновенная...».

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям, отметив, что они похожи как две капли воды: «Нюша ты копия мамы», «Поздравляю с днём рождения!Желаю всего наилучшего!!», «Очень похожи)», «Спасибо маме за тебя ;) крепкого здоровья ей )».

Фото: instagram.com