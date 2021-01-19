15 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы похудеть без диеты

Для начала диетолог рекомендует вновь полюбить еду и не считайте ее врагом. Не мучайте себя и позволяйте себе бокал вина или плитку шоколада, если хочется – это будет для талии более полезно, чем приступ обжорства. Есть много вещей, которые можно сделать для своего здоровья, которые, если вы будете придерживаться их постоянно, перерастут в полезные привычки и помогут похудеть гораздо эффективнее причудливых диет. 1. Добавляйте короткие всплески активности в течение дня – приседайте, когда чистите зубы, отжимайтесь от стены во время рекламной паузы при просмотре фильма, бегайте на месте, пока ждете, когда закипит чайник. 2. Ограничьте употребление алкоголя, делайте это только по выходным. 3. Избегайте кофеина после полудня, чтобы спать лучше ночью. 4. Каждое утро начинайте с 10-минутной прогулки. 5. Замените фруктовый сок и сладкие напитки на воду и чай без сахара. 6. Также стоит наедаться во время основных приемов пищи, чтобы избежать соблазна перекусить.

Избегайте маркировать продукты такими категориями, как «хорошие» и «плохие» – вся еда – это энергия, просто некоторая более питательна, чем другая. 8. Откажитесь от мышления «все или ничего» – примите тот факт, что вы не будете делать «идеальный» выбор все время, но при этом прогресс обязательно будет. 9. Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70%-ный темный. 10. Возьмите за правило каждую неделю пробовать новый овощ. 11. Составьте список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных порывов бросить в корзину что-то вредное. 12. Дважды в неделю гуляйте, а чтобы не было соблазна отсидеться дома, делайте это в компании друзей. 13. Найдите альтернативные выходы для своих эмоций – найдите хобби, чтобы не заедать эмоции. 14. Занимайтесь спортом дома, хотя бы йогой или 20-минутной зарядкой – это лучше, чем ничего. 15. Позволяйте себе есть определенные продукты, которые вам нравятся, но в небольших количествах и делайте это, не торопясь и наслаждаясь угощением.

Фото: depositphotos

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