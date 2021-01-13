Какие продукты питания действительно помогут справиться со стрессом

Усилить выработку серотонина могут и углеводы, но они должны быть сложными. Идеально справятся с этой задачей овсяная каша, спаржа и зеленые овощи, в которых содержится много фолиевой кислоты. При сильном стрессе необходимо включить в рацион продукты, богатые Омега-3. Эта жирная кислота способна блокировать выработку гормонов стресса. Богаты им грецкие орехи и рыба лососевых пород. Также необходимо повысить уровень йода при помощи морской капусты – это укрепит здоровье щитовидной железы.

Фото: pixabay

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