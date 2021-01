Диетологи назвали самый опасный для здоровья популярный гарнир

Как сообщает онлайн-издание Eat This, Not That! со ссылкой на научный журнал The American Journal of Clinical Nutrition, в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие почти 4 500 людей, достигших совершеннолетия, выяснилось, что если есть жаренный во фритюре картофель чаще двух раз в неделю, это увеличивает риск преждевременной смерти вдвое.