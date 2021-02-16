В Кремле назвали срок возвращения россиян с удаленки
По его словам, точные прогнозы о том, когда сотрудники вернутся с удаленки, давать нельзя. В конце января мэр Москвы Сергей Собянин смягчил требование об обязательной удаленной работе, касающееся перевода 30% работников на этот формат. Теперь эти меры носят рекомендательный характер.
Как пишет РИА Новости, по данным сайта «Работа.ру», на данный момент на удаленке трудятся 14% россиян, 86% работают в обычном формате.
Ранее россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии. Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.
Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная), временная дистанционная (удаленная) и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.
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Фото: pixabay.com
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