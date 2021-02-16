В Кремле назвали срок возвращения россиян с удаленки

Ранее россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии. Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная), временная дистанционная (удаленная) и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

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