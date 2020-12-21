Россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии

Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.

«В 2021 году этот тренд сохранится, продолжится на протяжении многих лет и трансформируется», - считают эксперты. По мнению аналитиков, в будущем условия труда станут более лояльными и гибкими. Ожидается, что сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько - из дома. Россияне смогут брать подработку с гибкой оплатой. Плюсы будут и для работодателей. Снизятся расходы на содержание офисов, инфраструктуру и прочее.