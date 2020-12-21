Россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии
Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.
«В 2021 году этот тренд сохранится, продолжится на протяжении многих лет и трансформируется», - считают эксперты. По мнению аналитиков, в будущем условия труда станут более лояльными и гибкими. Ожидается, что сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько - из дома. Россияне смогут брать подработку с гибкой оплатой. Плюсы будут и для работодателей. Снизятся расходы на содержание офисов, инфраструктуру и прочее.
«Это покажет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма», - указали в исследовании. Как пишет РИА Новости, изучение рынка труда выявило, что каждый пятый россиянин оказывает частные услуги в качестве подработки. При этом все больше безработных ищут себе должности со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. Так, в 2020 году желающих трудоустроиться на место со свободным графиком было больше на 23%. Эксперты прогнозируют, что тренд будет популярен и в 2021-м.
Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная), временная дистанционная (удаленная) и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.
Фото: pexels.com
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