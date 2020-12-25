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Россияне на удаленке начали работать и спать больше

Переход на дистанционный формат работы увеличил продолжительность сна и рабочее время россиян, об этом говорится в исследовании МТС на сайте Adindex.

Россияне рассказали, как удаленка сказалась на их жизни. По их словам, они стали работать дольше, так как домашний офис оказал влияние на активность. Так, люди стали медленнее приступать к задачам после сна.

Кроме того, они сократили обеденный перерыв и начали доделывать работу после завершения трудового дня. В среднем россияне, попробовавшие удаленный формат во время введения ограничений из-за коронавируса, стали работать до десяти часов в день. При этом они стали больше спать. Жители Москвы начали раньше ложиться и спать отдыхать на час дольше - семь часов 25 минут.

Ранее россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии. Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная), временная дистанционная (удаленная) и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Фото: pexels.com

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