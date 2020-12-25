Россияне на удаленке начали работать и спать больше

Кроме того, они сократили обеденный перерыв и начали доделывать работу после завершения трудового дня. В среднем россияне, попробовавшие удаленный формат во время введения ограничений из-за коронавируса, стали работать до десяти часов в день. При этом они стали больше спать. Жители Москвы начали раньше ложиться и спать отдыхать на час дольше - семь часов 25 минут.

Ранее россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии. Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная), временная дистанционная (удаленная) и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.