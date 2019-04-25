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Роскошная Кристина Асмус, хрупкая Елена Захарова, беременная Екатерина Архарова и другие звезды посетили церемонию закрытия ММКФ-2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус

Фото: Екатерина Ширинкина
В столице завершился Московский международный кинофестиваль.

В минувший четверг, 25 апреля, в московском театре «Россия» состоялась церемония закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля. Главный приз — статуэтка Святого Георгия — досталась фильму «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова из Казахстана.

Лучшим исполнителем мужской роли стал Томи Корпел — финский актера, сыгравший в фильме «Пустота». Лучшей исполнительницей женской роли была признана иранская актриса Сохо Ниасти, фильм «Моя жизнь на втором курсе» стал ее дебютом.

Специальный приз «Верю. Константин Станиславский» присудили Рэйфу Файнсу за роль в «Списке Шиндлера».

На красной дорожке были замечены Кристина Асмус, Елена Захарова и другие звезды.

44-летняя актриса Екатерина Архарова вновь появилась на публике с округлившимся животом. Ее супруг нежно обнимал будущую маму.

Екатерина Архарова и Артем Илясов

Фото: Екатерина Ширинкина

Впервые Екатерина показала округлившийся живот на премьере фильма «Миллиард», однако до сих пор официально не комментировала свое положение, ограничившись лишь намеками на новый статус.

Текст: Роза Ветрова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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