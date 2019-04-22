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44-летняя Екатерина Архарова принимает поздравления с беременностью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Архарова и Артем Илясов

Фото: Instagram Екатерины Архаровой
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Екатерину Архарову поздравляют с беременностью.

10 апреля на премьере фильма «Миллиард» в кинотеатре «Октябрь» Екатерина Архарова продемонстрировала округлившийся живот. Никаких дополнительных пояснений она не давала, если не считать намека: отмечая 44-й день рождения несколькими днями ранее, она сообщила, что празднует день рождения с мужем, но «в новом статусе».

Однако в минувшие выходные на поздравление редакции журнала «СтарХит» с беременностью она ответила «Спасибо». Passion.ru присоединяется с пожеланиями здоровья первенцу!

Напомним, что Екатерина Архарова и Артем Илясов оформили свои отношения летом 2018 года. В конце января актриса пережила сильный стресс: супруг вышел из кафе и не вернулся, мобильный был отключен, было подано заявление в полицию. Через трое суток мужчина нашелся. Впрочем, эти переживания не сравнятся с теми, которые выпали на ее долю в браке с Маратом Башаровым. После того, как актер в нетрезвом состоянии сильно избил супругу, ей пришлось долгое время провести за границей. Сейчас все позади, Екатерина выглядит счастливой на фото и видео с новым мужем.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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